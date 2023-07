OBERPFALZ. Mit den heißen Temperaturen in diesem Sommer geht weiterhin eine hohe Brandgefahr einher. Der Bezirksfeuerwehrverband und die Polizei Oberpfalz warnen vor der oftmals unterschätzten Gefahr.

Derzeit klettert das Thermometer nicht selten auf über 30 Grad Celsius. Angesichts der anhaltenden Trockenheit herrscht laut dem Waldbrandgefahrenindex in vielen Regionen der Oberpfalz bereits die Warnstufe vier von fünf. Die Feuerwehren und die Polizei der Oberpfalz appellieren daher dringend an die Vernunft und die Umsichtigkeit der Bevölkerung.

Die Brandgefahr ist ohnehin schon groß. Allein in der Oberpfalz rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehren und auch der Polizei in den letzten Wochen etliche Male zu Bränden aus. Häufig ist die Brandursache in menschlichem Fehlverhalten begründet.

Weggeworfene Zigarettenkippen, Lagerfeuer oder Funkenflug von Kohlegrills sind die häufigsten Ursachen von Waldbränden. Niemand sollte bei solchen Witterungen in der Nähe eines Waldes rauchen oder einen Grill anschüren. Je nach Fallkonstellation können hier auch Straftatbestände oder Ordnungswidrigkeiten vorliegen.