1139. Bilanz zu den Einsätzen der vergangenen Nacht aufgrund der Wettersituation

Aufgrund der Wetterereignisse mit sehr starkem Wind währende der letzten Nacht kam es ab ca. 23:45 Uhr zu vielen Notrufen in der Einsatzzentrale der Polizei, die zu bislang über 250 Einsätzen führten.

Hauptsächlich handelte es sich um Vorfälle, Störungen und Behinderungen wegen z.B. umgestürzter Bäume, verwehter Bauzäune und Beschädigungen an z. B. Oberleitungen, Fenstern und Fahrzeugen.

1140. Sturz eines Motorradfahrers – Milbertshofen - Am Hart

Am Dienstag, 11.07.2023, gegen 23:40 Uhr, befuhr ein 46-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Harley Davidson Motorrad den Georg-Brauchle-Ring in westliche Richtung. Im Anschluss befuhr er die Abfahrt zur Landshuter Allee. Dort kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Leitplanke.

Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat vor Ort die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen. Nach diesen ersten Erkenntnissen gibt es Hinweise, dass er aufgrund der aktuellen Wettersituation von seinem Fahrtweg abgekommen sein könnte.

Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen wesentlichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

1141. Raub eines Mobiltelefons – Ludwigsvorstadt

Am Montag, 10.07.2023, gegen 23:45 Uhr, befand sich ein 28-Jähriger mit Wohnsitz in München an der Trambahnhaltestelle Isartorplatz. Plötzlich hielt ein Taxi direkt an dieser Haltestelle. Ein Mann stieg aus und er forderte den 28-Jährigen lautstark auf sein Handy rauszugeben. Der Mann untermauerte seine Forderung indem er versuchte den 28-Jährigen zu schlagen und zu treten.

Daraufhin flüchtete der 28-Jährige von der Trambahnhaltestelle in Richtung Zweibrückenstraße. Dort wurde er von einem weiteren unbekannten Mann von hinten gepackt und zu Boden gebracht. Auf dem Boden liegend erhielt der 28-Jährige von den beiden unbekannten Männern Faustschläge und Fußtritte ins Gesicht. Hierbei wurde er nochmals aufgefordert sein Handy herauszugeben.

Schließlich nahm einer der beiden unbekannten Männer das Handy an sich und flüchtete daraufhin in Richtung Isartorplatz. Der zweite Täter stieg an einem nahegelegenen Taxistand in ein Taxi und fuhr weg.

Der 28-Jährige wurde bei der Tat leicht verletzt. Zeugen alarmierten den Polizeinotruf 110, woraufhin mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt wurden. Intensive Fahndungsmaßnahmen erbrachten keine Hinweise auf die Täter.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Trambahnhaltestelle Isartorplatz, im Bereich zwischen der Thierschstraße und der Zweibrückenstraße, Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1142. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer – Feldmoching

Am Dienstag, 11.07.2023, gegen 14:10 Uhr, fuhr ein 69-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Kia auf der Karlsfelder Straße und wollte nach links in den Parkplatz zum Feldmochinger See abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 55-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg der Karlsfelder Straße in entgegengesetzter Richtung.

Als der 69-Jährige mit dem Pkw nach links abbog, machte der 55-Jährige Radfahrer nach den ersten Ermittlungen eine Vollbremsung und kam zu Sturz. Bei dem Sturz verletzte sich der Radfahrer und musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Sachschaden des Fahrrads wird auf circa hundert Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

1143. Verkehrsunfall zwischen Trambahn und mehreren Pkw – Neuhausen-Nymphenburg

Am Dienstag, 11.07.2023, gegen 18:10 Uhr, fuhr ein 41-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Skoda die Menzinger Straße auf Höhe Savoyenstraße stadteinwärts. Der 41-Jährige benutzte hierbei den linken von zwei möglichen Fahrstreifen und geriet aus bislang unbekannten Gründen nach links über die Fahrstreifenbegrenzung auf den Sonderfahrstreifen für Straßenbahnen und Linien-Omnibusse.

Zur gleichen Zeit fuhr ein Trambahnfahrer mit einer Trambahn (Linie 17) auf dem Sonderfahrstreifen, ebenfalls in Richtung Romanplatz. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Durch den Unfall verkeilte sich der Pkw mit der Trambahn und wurde mehrere Meter mitgeschleift. Im weiteren Verlauf kollidierte der Pkw Skoda mit einem Pkw Peugeot und dieser kollidierte mit einem BMW Pkw. Der BMW wurde über den Randstein auf den Gehweg geschoben und beschädigte dadurch zwei weitere Pkw.

Bei dem Verkehrsunfall wurden fünf Personen leicht verletzt. Darunter auch zwei Kleinkinder. Sie wurden im Anschluss vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Der Gesamtschaden wird derzeit auf circa 100.000.- Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde die Menzinger Straße für kurze Zeit stadteinwärts gesperrt. Ebenso wurde der Trambahnbetrieb der Linie 17 vorübergehend unterbrochen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

1144. Terminhinweis: Tag der offenen Tür der Münchner Polizei

Am Samstag, 15. Juli 2023, wird nach einer Pause von fünf Jahren endlich wieder ein Tag der offenen Tür im Polizeipräsidium in der Ettstraße stattfinden. Dieser Tag ist einer der Höhepunkte der Notruf- und Präventionskampagne „110 – Unsere Nummer. Deine Sicherheit“, mit der das Polizeipräsidium München beim diesjährigen 110-jährigen Geburtstag des Dienstgebäudes in der Altstadt auf die Bedeutung des Notrufs und wichtige Präventionsthemen hinweist. Im Juni 2018 wurde zuletzt bei einem Tag der offenen Tür dieses Gebäude und die Arbeit der Polizei mehreren Tausend Besucherinnen und Besuchern gezeigt. Diese seit Jahrzehnten gelebte Tradition, die die Werte der Münchner Polizei von Dialog, Transparenz, Bürgernähe, Vertrauen und Zusammenarbeit zeigt, war leider länger unterbrochen durch die Beschränkungen, die die Corona Pandemie mit sich brachte.

Dieses Jahr wird wieder die Vielfalt des Polizeiberufes gezeigt, werden die wichtigsten Partner präsentiert, mit denen die Münchner Polizei für die Sicherheit in der Stadt und im Landkreis sorgt, werden die Aufgaben der Polizei erklärt und für Jung und Alt wird wieder an einem spannenden Tag eine Polizei „zum Anfassen“ da sein. Gemeinsam mit vielen Kooperationspartner informieren wir dabei, wie man sich davor schützen kann, Opfer einer Straftat zu werden und wie man sich in schwierigen Situationen verhalten soll.

Viele Dienststellen wirken dabei mit. So werden z.B. die Reiter und Hundeführer mit ihren treuen vierbeinigen Kollegen in der Innenstadt sein und die Kriminalpolizei zeigt die Spurensicherungsarbeit an Tatorten und weist auf die aktuellsten Präventionsangebote hin. Spannende Fälle aus der Geschichte der Polizei sind in der Ausstellung nachvollziehbar und historische Dienstfahrzeuge aus unterschiedlichen Jahrzehnten parken am Samstag um das Polizeipräsidium. Die Einsatztrainer zeigen besondere Einsatzmittel und die Einsatzzentrale in der Mitte des Präsidiums gibt Einblicke in die Notrufannahme, deren Leitungen rund um die Uhr aktiv sind. Auch die Einstellungsberater informieren über den Polizeiberuf, seine Karrieremöglichkeiten und die Einstellungsvoraussetzungen.

Die Berufsfeuerwehr München kommt mit einem modernen Einsatzfahrzeug und der ASB (Arbeiter-Samariter-Bund) gibt Informationen zur Krisenintervention und zum Wünschewagen. Der ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) bietet eine Codieraktion für Fahrräder an und Bellevue di Monaco wird über die Themen Flüchtlinge und Integration informieren.

Diese Aufzählung ist nicht abschließend, es werden noch viele weitere Partner und Fachabteilungen dabei sein – es wird auf jeden Fall ein spannender und abwechslungsreicher Tag.

Von 10:00 bis 16:00h sind die Türen offen und es werden auch verschiedene Führungen und Programmpunkte angeboten. Weitere Informationen finden Sie hier

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/veranstaltungen/040556/index.html

Die Münchner Polizei freut sich auf eine Gelegenheit zum gegenseitigen Dialog und Austausch.

Alle Medien sind herzlich willkommen, die Veranstaltung zu besuchen. Der Pressesprecher der Münchner Polizei, Herr Andreas Franken, wird am Samstag um 11:15 Uhr für einen speziellen Medienrundgang zur Verfügung stehen – Treffpunkt ist im Rondell vor dem Haupteingang in der Ettstraße.