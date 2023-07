ERLANGEN. (816) In der Nacht von Montag (10.07.2023) auf Dienstag (11.07.2023) brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in Erlangen ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die Täter gewaltsam über ein Fenster in ein Firmengebäude in der Willi-Grasser-Straße ein. Dort brachen sie noch weitere Behältnisse auf und durchwühlten den Inhalt. Durch die hierbei angerichteten Zerstörungen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Auch eine weitere Firma, die im selben Gebäude untergebracht ist, gingen die Täter auf vergleichbare Weise an. Hier entstand ebenfalls erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Entwendungsschaden entstand nach den derzeitigen Erkenntnissen nicht.

Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Andreas Doktorowski