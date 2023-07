PP SCHWABEN SÜD/WEST. Vom 25.07. bis 26.07.2023 findet im Raum Füssen eine gemeinsame Einsatzübung von Polizei, Bundeswehr und weiteren Organisationen mit besonderen Sicherheitsaufgaben, „AlpenTEX 2023“ statt.

Deutschland und damit auch Bayern stehen neben anderen europäischen Ländern seit vielen Jahren im Fokus des internationalen Terrorismus. In Anbetracht der sich hieraus ergebenden Gefahren bedarf es einer engen und kontinuierlichen Zusammenarbeit der Bayerischen Polizei und des Landeskommandos Bayern der Bundeswehr, um in lebensbedrohlichen Einsatzlagen entsprechend reagieren zu können. Vor diesem Hintergrund entwickelte sich die TEX-Übungsreihe nach ihrer erstmaligen Ausrichtung im Jahr 2017 und ihrer Weiterführung in den Folgejahren zu einem erfolgreich erprobten Kooperationsmodell zivil-militärischer Zusammenarbeit in Bayern.

Mit der Ausrichtung der AlpenTEX 2023 obliegt dem Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, dem Landeskommando Bayern sowie dem Bundeswehrstandort Füssen in diesem Jahr die Fortsetzung dieser Übungsreihe. Teile der Übung werden erstmalig im alpinen Gelände, außerhalb von Bundeswehrliegenschaften, durchgeführt. Die Alpen und ihre Besonderheit eines herausfordernden und anspruchsvollen Geländes waren daher eines der maßgeblichen Kriterien bei der Wahl der Übungsörtlichkeit.

Die AlpenTEX 2023 erstreckt sich über einen Zeitraum von zwei Tagen und gliedert sich in praktische Übungsszenarien am 25.07.2023 sowie in eine Leistungsschau in der Allgäu-Kaserne Füssen mit Übungsszenarien an der Rohrkopfhütte (Tegelberg) am 26.07.2023.

In Füssen und Schwangau kann es am 26.07.2023 wegen einzelner Fahrzeugkolonnen zu kurzen temporären Verkehrsbeeinträchtigungen kommen, einzelne Bereiche am Tegelberg werden für Wanderer und Radfahrer gesperrt sein. Durch entsprechende Verkehrsmaßnahmen können die Beeinträchtigungen für Anwohner und Urlauber gering gehalten werden. Näheres hierzu erfahren Sie über den folgenden Link zu den FAQ.

Wanderer und Radfahrer werden gebeten, entsprechenden Beschilderungen an den Wanderwegen zu beachten.

Hinweis für Medienvertreter:

Medienvertreter haben die Möglichkeit, sowohl die Leistungsschau in der Allgäu Kaserne als auch die Übung im alpinen Gelände zu beobachten. Eine Einladung hierzu erfolgt in Kürze in einer gesonderten Pressemitteilung.

