Niederbayern. Letzte Nacht, 11.07.2023 auf 12.07.2023, zog eine Gewitterfront über Niederbayern hinweg. Dies führte zu zahlreichen Einsätzen für die Polizei. Bislang kamen keine Personen zu Schaden.

In der Nacht von 11.07.2023 auf 12.07.2023 sorgten unwetterartige Gewitter in ganz Niederbayern für eine Vielzahl an Einsätzen für die Polizei. Es kam zu rund 90 Verkehrsbehinderungen unter anderem durch umgestürzte Bäume oder Schilder, die auf den Fahrbahnen unterschiedlichster Straßen lagen.

Die Unwetter waren bei drei Verkehrsunfällen, bei denen lediglich Sachschaden entstand, ursächlich. In der Nähe von Rohr i.NB und auf der Bundesstraße 20 bei Loitzendorf stürzte jeweils ein Baum auf ein Auto. Die Insassen blieben unverletzt. Bei Pocking kippte ein Lkw-Gespann durch den starken Wind um. Der Fahrer kam dabei nicht zu Schaden.

In den Landkreisen Landshut und Deggendorf wurden regionale Stromausfälle gemeldet. Unter anderem kam es in Grafentraubach, Oberotterbach und Osterhofen zu Beinträchtigungen am Stromnetz.

Im Laufe des Vormittags des 12.07.2023 wurden noch Schäden aus der Nacht bei der Polizei gemeldet. Bislang kamen keine Personen durch die unwetterartigen Gewitter zu Schaden.

Veröffentlicht am: 12.07.2023, 09:15 Uhr