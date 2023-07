PP SCHWABEN SÜD/WEST. Die Unwetterlage, die gestern in den Nachtstunden durch den Schutzbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West zog, sorgte für ein hohes Einsatzaufkommen für die Einsatzkräfte.

Das Einsatzaufkommen lag insgesamt betrachtet im Zeitraum zwischen Dienstag, dem 11.07.2023 um 06:00 Uhr und Mittwoch, dem 12.07.2023, um 06:00 Uhr bei rund 800 gemeldeten Einsätzen, das ist in etwa dreimal so viel wie an einem durchschnittlichen Tag. Rund 550 dieser Einsätze entfielen auf die Nachtstunden.

Viele der Einsätze liefen ohne polizeiliche Beteiligung ab und bezogen sich auf Verkehrsgefahren wie heruntergefallene Äste, abgerissene Bäume auf der Straße und umgewehte Verkehrszeichen.

Bislang sind drei Einsätze aus dem Schutzbereich mit größeren Auswirkungen bekannt:

In Leipheim (Lkr. Günzburg) kam es gegen 23:50 Uhr mutmaßlich zu einem Blitzeinschlag in ein Zweifamilienhaus. Dadurch geriet der Dachstuhl in Brand, Personen wurden keine verletzt. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei einer mittleren fünfstelligen Summe.

In Biessenhofen (Lkr. Ostallgäu) rissen die starken Winde gegen 23:10 Uhr ein bereits aufgebautes Zirkuszelt um. Zwei Frauen im Alter von 25 und 33 Jahren versuchten, das Zelt mit weiteren Seilen abzusichern, als eine unerwartete Windböe das Zelt umriss und die beiden Frauen unter sich begrub. Eine der Frauen musste von der Feuerwehr befreit werden, beide kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Schadenshöhe steht hier noch nicht fest.

In Bad Grönenbach (Lkr. Unterallgäu) kam es gegen 22:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine Familie war mit langsamer Geschwindigkeit auf der Kreisstraße Mindelheim 19 von Zell in Richtung Bad Grönenbach unterwegs, als ein Baum mit einem Stammdurchmesser von etwa 40 Zentimetern auf die Straße fiel und das Fahrzeug im Bereich des Daches beschädigte. Die Beifahrerin des Fahrzeugs, eine 47-jährige Frau, wurde dadurch im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie wurde nach den ersten Erkenntnissen nur leicht verletzt und kam in ein Klinikum. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von nahezu 15.000 Euro.

Die Unwetter beschäftigten die Einsatzkräfte in den Morgenstunden erneut, da viele Verkehrshindernisse erst mit dem aufkommenden Berufsverkehr in den Morgenstunden gemeldet wurden und ein erneutes Unwetter durch das Schutzgebiet zog.

Eine abschließende Bilanz zu Verletzten oder einer gesamten Schadenshöhe ist dadurch derzeit noch nicht möglich. (PP Schwaben Süd/West)

