REGENSBURG. Wie bereits berichtet, kam es am Samstag, den 10. Juni 2023, zu einem Streit zwischen mehreren Personen im Bereich einer Diskothek im St.-Peters-Weg in Regensburg. Aus einer größeren Gruppe bestehend aus circa 15 Personen heraus kam es unter anderem zu gefährlichen Körperverletzungen. Der Kriminalpolizei Regensburg gelang es nun zwei mutmaßliche Täter festzunehmen.

Gegen 01.00 Uhr wurde die Polizei zu einem Streit zwischen mehreren Personen in den St.-Peters-Weg in Regensburg gerufen. Da es sich um eine größere Gruppe handelte, begaben sich mehrere Streifenbesatzungen vor Ort. Im weiteren Verlauf kam es zu gefährlichen Körperverletzungen, bei welcher eine Person eine Stichverletzung erlitt. Im Tatortbereich wurden zwei Messer aufgefunden und sichergestellt.

Zur Fallklärung bildete die Kriminalpolizei Regensburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungsgruppe „Peter“, welche von Polizeibeamten der Polizeiinspektion Regensburg Süd unterstützt wird. Es wurden mehrere Handlungskomplexe, die sich in dieser Nacht im Bereich der Diskotheken zugetragen haben, in die Ermittlungen einbezogen. Die Auswertung der Tathandlungen war und ist nach wie vor mit umfangreichen polizeilichen Maßnahmen verbunden. Bis dato wurde hierfür u. a. eine Vielzahl an Videomaterial gesichtet und ausgewertet. Zudem nahm die Kriminalpolizei eine Spurensicherung am Tatort vor. Die intensive und akribische Arbeit der Ermittlungsgruppe „Peter“ gipfelte nun in zwei Festnahmen.

Am 4. Juli 2023 wurde ein 38-jähriger Türke von der Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruch festgenommen. Ein 25-jähriger Syrer kam am 7. Juli zur Polizeiinspektion Regensburg Süd und stellte sich selbst. Gegen beide mutmaßliche Täter erließ ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Regensburg Haftbefehl. Die beiden Männer befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Klärung der Tathandlungen ist noch nicht abgeschlossen und wird noch weiter andauern. Die Ermittlungsgruppe „Peter“ führt die intensive Arbeit und Ermittlungstätigkeit in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg fort.