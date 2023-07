PINZBERG, LKR. FORCHHEIM. Am vergangenen Wochenende besprühte ein Unbekannter die Marienkapelle in Pinzberg mit einem Graffiti. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

In der Zeit von Donnerstagabend, 6. Juli, bis Sonntagvormittag, 9. Juli, sprühte ein Unbekannter einen Schriftzug mit schwarzer Farbe an die Außermauer der Marienkapelle in Pinzberg.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge in Pinzberg in der Nähe der Marienkapelle gesehen? Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 entgegen.