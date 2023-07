WALDKRAIBURG, LKR. MÜHLDORF AM INN. Am Sonntag, 9. Juli 2023, erstattete eine Frau bei der Polizei in Waldkraiburg eine Anzeige. Ihren Angaben zufolge war sie am Abend zuvor, Samstag, 8. Juli 2023, auf dem Nachhauseweg von zwei unbekannten Männern überfallen, verletzt und ihrer Handtasche beraubt worden. Die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn ermittelt in dem Fall und bittet Zeugen, sich zu melden.

Am Sonntag (09.07.2023) kam eine 57 Jahre alte Frau zur Polizeiinspektion Waldkraiburg und erstattete dort Anzeige. Sie schilderte den Beamten, dass sie am Vorabend, also am Samstagabend (08.07.2023), in der Zeit zwischen 23.00 und 23.30 Uhr zu Fuß auf dem Nachhauseweg gewesen sei, als sie in der Braunauer Straße Höhe Hausnummer 2 unvermittelt von zwei unbekannten Männern angegangen wurde.

Die beiden dunkelhäutigen Täter hätten sie zu Boden geschubst und ihr die Handtasche geraubt. Die 57-Jährige erlitt dabei Verletzungen an den Beinen und Armen.

Passanten, die wegen der Hilfeschreie des Opfers aufmerksam geworden und hinzugekommen waren, hätten die beiden Täter angesprochen und gedroht, die Polizei zu verständigen. Die Täter seien dann mit der Handtasche, in der sich unter anderem Bargeld befand, in unbekannter Richtung geflüchtet. Eine sachdienliche Beschreibung der beiden Täter konnte die Geschädigte nicht abgeben.

Das für Raubdelikte zuständige Fachkommissariat K2 der Kripo Mühldorf übernahm die Ermittlungen in dem Fall. Für die Beamten kommt insbesondere den Zeugen, die zur Tat hinzukamen, bislang bei der Polizei aber unbekannt sind, hohe Wichtigkeit zu. Es soll sich um ein Paar, beide ca. 50 Jahre alt, handeln, das in Begleitung eines Kindes war und Deutsch mit osteuropäischem Akzent sprach.

Das bislang unbekannte Paar, wie auch andere Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden dringend gebeten, sich bei Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn unter der Telefonnummer (08631) 36730 zu melden.