1342 – Rollator geklaut

Lechhausen – Bereits am Mittwoch (05.07.2023) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Rollator in der Schillstraße.

Die 90-jährige Besitzerin parkte ihren Rollator gegen 08.00 Uhr unter einer Treppe. Als sie gegen 19.00 Uhr Zeitungen aus dem Briefkasten holen wollte, stellte sie fest, dass ihr Rollator nicht mehr da war.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1343 – Mülltonnen geschmolzen

Oberhausen – Am gestrigen Montag (10.07.2023) zündeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter drei Mülltonnen in der Augustastraße an und beschädigten diese dadurch. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

1344 – Kabel gestohlen

Universitätsviertel – In der Zeit von Samstag (08.07.2023), 16.00 Uhr bis Montag (10.07.2023), 08.00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter unberechtigt Zutritt zu einem Baustellengelände in der Forschungsallee. Dort entwendeten sie Kabel. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

1345 – Wie wild durch die Stadt – Zeugen gesucht

Innenstadt – Am gestrigen Montag (10.07.2023) fuhr ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Innenstadt und versuchte sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Gegen 21.00 Uhr fuhr der 21-Jährige entgegen der Einbahnstraße in der Theaterstraße. Eine Polizeistreife beobachtete den Mann und wollte ihn im Bereich der

Wertachstraße einer Kontrolle unterziehen. Trotz des Anhaltesignals, beschleunigte der 21-Jährige und bog in die kurze Wertachstraße ein. Im Bereich der Langenmantelstraße zeigte die Ampel rot. Der 21-Jährige fuhr an den wartenden Autos vorbei und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit über die Kreuzung, ohne auf andere Verkehrsteilnehmer zu achten. Der 21-Jährige entfernte sich weiter mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in die Äußere Uferstraße und anschließend in die Felberstraße. Hier hielt er an, sprang er aus dem Auto und rannte in den Hof eines Anwohners. Dort stoppen ihn die Beamten.

Wie sich bei der Kontrolle herausstelle, war der Mann bei der gefährlichen Fahrt nicht allein im Fahrzeug. Neben ihm saßen noch zwei Männer mit im Auto, einer davon der Fahrzeugmieter. Zudem war der 21-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg das Fahrzeug sicher.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den 21-Jährigen. Personen, die den Vorfall beobachtete haben oder selbst behindert oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

1346 – Gestoßen und Handy entwendet

Innenstadt – Am heutigen Dienstag (11.07.2023) ging ein 27-Jähriger bei der Jakobskirche einen Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung an.

Gegen 01.30 Uhr kam es zwischen dem 27-Jährigen und einem anderen Mann zu einer verbalen Auseinandersetzung. Hierbei trat der 27-Jährige gegen einen nahegelegenen Fahrscheinautomaten. Ein Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung sprach ihn hierauf an und versuchte den Streit zu schlichten. Daraufhin stieß der 27-Jährige den Mitarbeiter zu Boden und entwendete sein Handy. Anschließend flüchteten der 27-Jährige und sein ursprünglicher Kontrahent. Eine Polizeistreife stoppte sie wenig später im Rahmen der Fahndung. Das Handy konnte nicht mehr aufgefunden werden.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Tätlichen Angriffs und Diebstahls gegen den 27-Jährigen.

1347 - Falschfahrer

BAB A8 / AS Ost / FR München – Am gestrigen Montag (10.07.2023) fuhr ein 85-Jähriger in falsche Richtung auf den Abfahrtsstreifen der A8.

Gegen 09.15 Uhr befuhr ein 32-Jährige den Abfahrtsstreifen der A8 in Richtung Flughafen. Hierbei kam ihm der 90-Jährige entgegen, als er über den Abfahrtsstreifen auf die A8 auffahren wollte. Der 32-Jährige musste eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Er verhinderte die Auffahrt des 85-Jährigen und verständigte die Polizei.

Bei der Kontrolle gab der 85-Jährige an, dass er die Auffahrt verpasst habe und sich anschließend verfahren habe.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 85-Jährigen.