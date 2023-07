Am 11.07.2023 gegen 03.50 Uhr geriet auf der BAB A 3, im Bereich Kirchroth in Fahrtrichtung Regensburg der Auflieger eines Sattelzuges einer österreichischen Transportfirma in Brand.

Die gepressten Papierblöcke konnten durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr kontrolliert gelöscht werden. Es bedurfte jedoch viel Löschwasser, um zu verhindern, dass die Papierblöcke durchglühten und sich das Feuer nicht über die völlig trockene angrenzende Böschung ausbreitete. Die Tankfahrzeuge mehrerer Ortsfeuerwehren waren im überschlagenen Einsatz tätig. In guter Zusammenarbeit mit dem Abschleppdienst, dem THW und den freiwilligen Feuerwehren wurde die angebrannte Ladung vom Auflieger auf die Fahrbahn gebracht, gewässert und anschließend in Container und auf Lkw und Container neu verladen. Es musste gewährleistet werden, dass die Papierballen beim Abtransport nicht wieder aufflammen. Durch das Wasser-/ Papiergemisch entstand eine schwer zu entfernende Masse, so dass sich die Fahrbahnreinigung aufwändig gestaltete.

Die Autobahn konnte um 13.53 Uhr wieder frei gegeben werden. Es entstand kilometerlanger Rückstau, der sich aktuell im Auflösen befindet. Zudem war problematisch, dass manche Lkw-Fahrer nach Fahrbahnfreigabe nicht weiter fuhren, da sie in diesem Stau ihre Ruhezeit einbrachten. Erst nach polizeilicher Aufforderung fuhren diese weiter.

