NÜRNBERG. (812) Bereits am Montag letzter Woche (03.07.2023) kam es in Nürnberg Altenfurt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin, welche hierbei schwere Verletzungen erlitt. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht nach Zeugen.



Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 09:00 Uhr im Kreuzungsbereich zwischen der Löwenberger Straße und der Karl-Hertel-Straße. Der 62-jährige Fahrer eines BMW X1 fuhr aus dem Parkplatz eines dortigen Discounters nach links auf die Löwenberger Straße in Fahrtrichtung Fischbach ein. Zur gleichen Zeit überquerte eine 55-jährige Radfahrerin den Kreuzungsbereich, nachdem sie zuvor auf dem linksseitigen Radweg der Löwenberger Straße aus Fischbach kommend fuhr. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Fahrradfahrerin schwere Verletzungen. An Pkw und Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Die Verkehrspolizei Nürnberg hat die Ermittlungen übernommen. Da die genaue Unfallursache noch unklar ist, bitten die Beamten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0911 6583 – 1530 zu melden.



Erstellt durch: Marc Siegl / bl