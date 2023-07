Pannenfahrzeug angefahren und anschließend geflüchtet - Unfallverursacher gesucht

BISCHBRUNN, LKR. MAIN-SPESSART. Am Montagabend kam ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seiner weißen Sattelzugmaschine und Anhänger nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen auf dem Standstreifen haltenden Ford. Der Fahrer der Sattelzugmaschine hielt zunächst an, fuhr dann aber ohne sich zu erkennen zu geben davon.

Gegen 23:20 Uhr stoppte ein Ford-Fahrer seinen Pkw aufgrund eines technischen Defekts auf dem Standstreifen der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt und sicherte sein Fahrzeug mit eingeschaltetem Warnblinklicht ab. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein bislang Unbekannter mit seiner weißen Sattelzugmaschine samt weißem Anhänger in Fahrtrichtung Frankfurt auf dem rechten Fahrstreifen. Auf Höhe des Pannenfahrtzeugs geriet der Fahrer des Lkw nach rechts und touchierte mit seinem Fahrzeug den Pkw. Der Unbekannte stoppte seinen Lkw zunächst einige hundert Meter weiter, fuhr in der Folge aber weiter, ohne seinen Pflichten nachzukommen. An der linken Fahrzeugseite des Pannen-Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach ermittelt und bittet Zeugen, sich unter Tel. 06021/857-2530 zu melden.

Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montagnachmittag kam es auf der A3 zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden und Sachschaden in Höhe von circa 100.000 Euro entstanden ist. Die Autobahn war für etwa eine Stunde in Fahrtrichtung Frankfurt voll gesperrt.

Gegen 17:45 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit seinem Autotransporter die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt, als dieser verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste. Ein ebenfalls auf dem rechten Fahrstreifen befindlicher 36-jähriger bremste mit seinem Kleintransporter rechtzeitig ab und kam ebenfalls zum Stillstand. Ein auf dem mittleren Fahrstreifen befindlicher 53-jähriger Kleintransporter-Fahrer geriet nach rechts und kollidierte mit dem Heck des haltenden Kleintransporters. Dieser wurde in der Folge durch die Wucht des Aufpralls auf den haltenden Autotransporter geschoben. Die beiden Kleintransporter-Fahrer wurden durch den Aufprall leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. An allen beteiligten Fahrzeugen sowie an mehreren auf dem Autotransporter geladenen Neufahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf circa 100.000 Euro beläuft.

Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Frankfurt musste für die Dauer der Unfallaufnahme, Abschleppmaßnahmen und Reinigungsarbeiten für circa eine Stunde gesperrt werden. Die Arbeiten wurden durch die Feuerwehren aus Goldbach, Waldaschaff und Hösbach unterstützt.

Fischwilderer leistet Widerstand - Unbekannte Anglerin flüchtet

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Am Sonntagnachmittag wollte eine Streifenbesatzung der Wasserschutzpolizei zwei mutmaßliche "Schwarzangler" kontrollieren. Auf Ansprache reagierten beide unkooperativ und wollten ihre Personalien nicht angeben. Eine unbekannte Anglerin flüchtete, während der Beschuldigte Widerstand leistete.



Gegen 16:50 Uhr sollten zwei Personen „Am Floßhafen“ beim Angeln kontrolliert werden.

Bei der folgenden Ansprache wollten der Mann und die Frau keine Personalien angeben und sich vom Einsatzort entfernen. Ein Polizeibeamter musste den Mann festhalten. Dieser sperrte sich in der Folge und leistete Widerstand gegen die polizeiliche Maßnahme. Während der Festhaltung des Mannes entfernte sich die Begleiterin mit zwei Handangeln unerkannt in Richtung Stadtmitte.



Die unbekannte Frau kann wie folgt beschrieben werden:

Kräftige Statur

Circa 45 Jahre alt

Trug ein schwarz-weißes Oberteil und eine schwarze Hose

Hatte zwei Handangeln und weitere Angelausrüstung dabei

Die Wasserschutzpolizei ermittelt wegen Fischwilderei und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und bittet unter Tel. 06021/857-2230 um Zeugenhinweise zur unbekannten Anglerin.



Einbruch in Büro - Polizei sucht Zeugen

KLINGENBERG, OT TRENNFURT, LKR. MILTENBERG. Im Laufe des vergangenen Wochenendes sind Unbekannte in einen Büroraum eines Firmengebäudes eingebrochen. Sie sind mit Bargeld unerkannt entkommen. Die Polizei Obernburg ermittelt und hofft dabei auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach hat sich die Tat zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Montag, 06:00 Uhr, zugetragen. Die Einbrecher haben sich auf noch unklare Weise Zugang zu dem Gebäude in der Vital-Daelen-Straße verschafft und im Inneren eine Bürotür gewaltsam geöffnet. In dem Raum haben sie Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich an sich genommen und sind im Anschluss geflüchtet.

Nach Bekanntwerden des Einbruchs wurde die Polizei Obernburg eingeschaltet. Die ermittelt nun und bittet die Bevölkerung bei der Klärung der Tat um Mithilfe.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.



17-Jähriger flüchtet mit Roller - Ohne Fahrerlaubnis aber mit Haschisch unterwegs

MILTENBERG. Am Montagabend hat sich ein Jugendlicher einer Verkehrskontrolle entzogen und versuchte zu flüchten. Die Polizei Miltenberg konnte ihn stellen und fand dabei Betäubungsmittel.

Gegen 22:40 Uhr wollten die Beamten den jungen Rollerfahrer auf dem Parkplatz der alten Volksschule anhalten und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der 17-Jährige wollte offensichtlich die Konsequenzen vermeiden und versuchte samt seinem Motorroller zu fliehen. Weit kam er nicht. Im Parkhaus in der Jahnstraße konnten die Polizisten den Jugendlichen anhalten. Dabei entdeckten sie bei ihm Haschisch im niedrigen zweistelligen Grammbereich. Für ihn stellte sich zudem verschärfend heraus, dass er keine Fahrerlaubnis für den Roller hat.

Entsprechende Ermittlungsverfahren sind die Folge. Der junge Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seine Mutter übergeben.



Weitere Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Alzenau

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag wurde zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr ein E-Scooter der Marke Xiaomi in der Farbe Schwarz entwendet. Der Roller war am Fahrradständer am Bahnhofsplatz abgeschlossen und abgestellt.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.



Polizeiinspektion Obernburg am Main

ERLENBACH A. MAIN. In der Zeit von Samstag, 21:00 Uhr, bis Sonntag, 00:30 Uhr, hat ein Unbekannter am Festplatz in der Mechenharder Straße das Fahrrad einer Weinfest-Besucherin entwendet. Das graue Mountainbike der Marke Gudereit war mit einem Schloss gesichert.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.



Polizeiinspektion Miltenberg

LAUDENBACH, LKR. MILTENBERG. Am Montag wurde in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11:45 Uhr ein grauer VW Touran bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Auto stand in dem Zeitraum in der Straße "Alter Graben". Der linke Außenspiegel wurde offensichtlich abgefahren.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.