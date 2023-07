LKR. GÜNZBURG. Letzte Woche Freitag kam es im Günzburger Stadtbereich nach einem vorangegangenen Schockanruf (Vortäuschen einer Notsituation durch Anrufbetrüger) zu einer Übergabe von Wertgegenständen und Bargeld in mittlerer fünfstelliger Höhe an bislang unbekannte Täter.

Die Masche des „Schockanrufs“

Die sogenannten „Schockanrufe“ setzen darauf, die Opfer zu unüberlegten Handlungen aufgrund des erzeugten Schockmoments zu bewegen. Durch geschickte Gesprächsführung der Täter werden die Opfer psychisch unter Druck gesetzt und so zu unreflektierten Geldzahlungen gedrängt. Den Geschädigten wird vorgetäuscht, dass sich Verwandter oder naher Bekannter in einer Notlage oder Gefahr befände, die nur durch finanzielle Hilfe der Opfer abgewendet werden kann.

Oft wird hier die Geschichte von einem durch den Angehörigen verursachten tödlichen Verkehrsunfall erzählt. Ein vermeintlicher Polizist oder Staatsanwalt gibt vor, dass eine Haftstrafe nur durch die Zahlung einer hohen Kaution abgewendet werden könne.

Der Fall aus dem Landkreis Günzburg

Am 07.07.2023 erhielt eine 54-jährige Geschädigte einen sogenannten Schockanruf. Die bislang unbekannte Täterschaft, die sich vermutlich als Polizei oder Staatsanwaltschaft vorstellte, gab ihr gegenüber fälschlicherweise an, ihr Mann habe im Rahmen eines Verkehrsunfalls eine Radfahrerin tödlich verletzt und befände sich aufgrund dessen in Untersuchungshaft. Nur durch Zahlung einer Kaution könne diese abgewendet werden. Gefordert wurden knapp 50.000 Euro. Nachdem die nichtsahnende Geschädigte zunächst Auskunft über ihren Vermögensstatus gegeben hatte, wurde sie im Anschluss aufgeforderte, diverse Wertgegenstände sowie Bargeld bei einem nahegelegenen Günzburger Notariat zu hinterlegen. Auch hierbei handelt es sich um eine Vorspiegelung falscher Tatsachen, denn der genannte Notar war zu keinem Zeitpunkt an dem Betrug beteiligt, sollte jedoch die Seriosität der Täterschaft untermauern. Letztendlich wurde die Geschädigte auf dem Weg zum Notar durch die Täterschaft angewiesen, die genannten Gegenstände an einen sich fußläufig nähernden Abholer zu übergeben, was sie schlussendlich auch tat. Im weiteren Verlauf wurde sie aufgefordert, eine mittlere fünfstellige Summe von ihrem Bankkonto abzuheben und einem weiteren Abholer vor dem Amtsgericht in Ulm auszuhändigen. Unmittelbar vor Übergabe wurde glücklicherweise ein aufmerksamer Mitarbeiter des städtischen Vollzugsdiensts Ulm auf die nervöse Geschädigte aufmerksam, der sie folglich ansprach. Daraufhin wurde das Telefonat, das während des gesamten Vorgangs durch die Täterschaft am Laufen gehalten wurde, beendet und eine weitere Geldübergabe verhindert. Dennoch hat die Geschädigte einen finanziellen Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich zu beklagen. Die Kriminalpolizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Die Zahlen

Im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West wurden im letzten Jahr fast 800 Fälle mittels der Betrugsmasche „Schockanruf“ zur Anzeige gebracht. Die meisten Fälle endeten im Versuchsstadium, in 27 davon waren die Täter allerdings erfolgreich und erbeuteten Geld- und Vermögenswerte im Gesamtwert von fast zwei Millionen Euro.

Dieses Jahr wurden im Präsidium bereits acht vollendete Fälle mit einem Vermögensschaden über 300.000 Euro angezeigt.

Die Hinweise der Polizei

Polizisten, Staatsanwälte oder Richter werden Sie niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus.

