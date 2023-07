SCHIRNDING, LKR. WUNSIEDEL. Am Montagabend gerieten rund 5000 Quadratmeter Wald in der Nähe des Dreiländerecks Oberfranken/Oberpfalz/Tschechische Republik aus noch ungeklärter Ursache in Brand.

Gegen 16 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung über einen Brand entlang der Staatsstraße zwischen Schirnding und Waldsassen ein. Vom Straßengraben aus griff das Feuer schnell auf ein angrenzendes Waldstück in der Nähe des Ortsteils Seedorf über. Die knapp 200 alarmierten Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren begannen umgehend mit den Löscharbeiten. Dank ihres beherzten Eingreifens konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Rund 5000 Quadratmeter Wald fielen den Flammen zum Opfer. Der Schaden wird auf zirka 10.000 Euro geschätzt. Der Bereich um den Brandort wurde durch Streifen der Polizeiinspektion Marktredwitz mit Unterstützung der Bundespolizei weiträumig abgesperrt. Die Klärung der Brandursache ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.