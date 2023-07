TRIEFENSTEIN, LKR. MAIN-SPESSART. Am Montagabend ist ein 80-jähriger Fahrradfahrer infolge eines Verkehrsunfalls verstorben. Der Verunglückte kreuzte eine Landstraße, als es zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw kam. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg hat die Polizei Marktheidenfeld einen Sachverständigen zur Unfallrekonstruktion hinzugezogen.

Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach war der Radfahrer um 18:05 Uhr mit seinem Pedelec von Bettingen in Richtung Triefenstein unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Homburg wollte der Mann offensichtlich die Staatsstraße 2299 überqueren, nachdem der Radweg dort endet. Ein auf der Staatsstraße ebenfalls aus Richtung Bettingen herannahender Citroen erfasste den 80-Jährigen dabei trotz sofortiger Vollbremsung, sodass der Mann erheblich stürzte und im Grünstreifen zum Liegen kam. Ein Zeuge konnte das Geschehen beobachten. Dem Sachstand nach hätte der Radfahrer aufgrund der Beschilderung dem Verkehr auf der Landstraße Vorrang gewähren müssen.

Der Senior erlitt dabei sehr schwere Verletzungen. Der alarmierte Rettungsdienst und Notarzt versorgten den Gestürzten umgehend und brachten ihn mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Dort ist der Mann trotz sofortiger Hilfe am Abend an den Unfallfolgen verstorben. Der 20-jährige Fahrer des Citroens und seine ebenfalls 20-jährige Beifahrerin sind körperlich unverletzt geblieben.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg unterstützt ein Unfallsachverständiger die Ermittlungen der Polizeiinspektion Marktheidenfeld zum genauen Unfallhergang.