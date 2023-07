Am Dienstag, den 11.07.2023, 04.50 Uhr, geriet auf der BAB A 3, im Bereich Kirchroth in Fahrtrichtung Regensburg aufgrund bislang unbekannter Ursache der Auflieger eines Sattelzuges einer österreichischen Transportfirma in Brand.

Als der Fahrer dies bemerkte, steuerte er den Sattelzug auf den Pannenstreifen, konnte noch die Zugmaschine abkoppeln und in Sicherheit bringen. Der Auflieger, beladen mit gut 24 Tonnen gepresstem Altpapier geriet in Vollbrand und

wird von den Feuerwehren Kirchroth, Parkstetten, Wiesenfelden, Bogen, Pillnach, Mitterfels, Hunderdorf, Niederwinkling und Schwarzach kontrolliert zum Abbrand gebracht. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Anschließend müssen die Papierpakete einzeln mit Hilfe des THW umgeladen werden. Anschließend muss der Auflieger mit Hilfe eines Krans geborgen werden.

Durch die aufwändige Abarbeitung wird die A 3 in Richtung Regensburg bis in den späten Vormittag noch für mehrere Stunden gesperrt bleiben. Richtung Regensburg fahrende Fahrzeuge werden an der AS Kirchroth ausgeleitet.

Medienkontakt: PHK Bernd Huber

Autobahnpolizeistation Straubing/Kirchroth

Dekan-Seitz-Straße 30, 94356 Kirchroth, Tel: +49 9428/94990-13.