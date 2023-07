1336 – An der Ampel übersehen

Lechhausen – Am gestrigen Sonntag (09.07.2023) kam es in der Mühlhauser Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Gegen 18.30 Uhr befuhr ein 76-jähriger Pkw-Fahrer die Mühlhauser Straße in stadtauswärtige Richtung. An der Kreuzung zur Bürgermeister-Wegele-Straße übersah er zwei hintereinander, an der roten Ampel, haltende Pkws. Es kam zunächst zum Zusammenstoß mit den hinteren Pkw, der dann wiederrum auf den davor befindlichen geschoben wurde.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 76-Jährigen.

1337 – Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Lechhausen – Am gestrigen Sonntag (09.07.2023) war ein 25-Jähriger ohne Fahrererlaubnis auf dem Chippenham- Ring unterwegs.

Gegen 05.00 Uhr teilten Mitarbeiter eines Nachtclubs in Lechhausen bei der Polizei eine Streitigkeit zwischen mehreren Personen mit, die anschließend mit Autos wegfuhren. Der 25-jährige Beteiligte soll vor Ort gesagt haben, dass er keinen Führerschein habe. Eine Polizeistreife kontrollierte den Mann wenig später. Hier stellte sich heraus, dass der 25-Jährige tatsächlich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Polizisten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes, da auch der mit im Fahrzeug anwesende Halter des Autos, nicht fahrtüchtig war.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 25-Jährigen. Auch der Halter des Autos, muss mit einer Anzeige rechnen, da er den 25-Jährigen fahren ließ.



Lechhausen – Am gestrigen Sonntag (09.07.2023) war ein 14-Jähriger ohne Fahrererlaubnis mit einem Roller im Ulmenweg unterwegs.

Gegen 21.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da er mit zwei Mitfahrern unterwegs war. Zunächst versuchte sich der 14-Jährige der Kontrolle zu entziehen, konnte aber wenig später gestoppt werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 14-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und bei dem Roller auch keine Drosselung verbaut war. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des 14-Jähigen und übergaben ihn einem Elternteil.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 14-Jährigen.

1338 – Verkehrsunfall – Zeugen gesucht

Hochfeld – Am vergangenen Samstag (08.07.2023) kam auf der Haunstetter Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 31-jährigen Motorrad-Fahrer und einem 44-jährigen Pkw-Fahrer.

Gegen 15.30 Uhr war der Motorradfahrer auf der Haunstetter Straße in stadteinwärtige Richtung unterwegs. Der Pkw-Fahrer fuhr aus der Stauffenbergstraße heraus und wollte nach links auf die Haunstetter Straße abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Die Polizei prüft derzeit den Unfallhergang und bittet um Zeugenhinweise. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

1339 – Raub eines Handys - Zeugen gesucht

Innenstadt – Am vergangenen Samstag (08.07.2023) entriss eine bislang unbekannte Person einem 31-Jährigen in der Ulmer Straße das Handy und flüchtete.

Gegen 13.15 Uhr hatte der 31-Jährige ein Fahrradpanne und wollte deshalb telefonieren. Die bislang unbekannte Person saß zu diesem Zeitpunkt vor dem Schaufenster eines nahegelegenen Schönheits-Salons. Als der 31-Jährige das Handy in der Hand hielt, entriss die bislang unbekannte Person dem Mann offenbar das Handy und flüchtete in die Manlichstraße und weiter in die Branderstraße.

Die bislang unbekannte Person wird wie folgt beschrieben:

180 cm groß, schlank, schwarze Haare, dunkel gekleidet

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Raubes und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.