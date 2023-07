DINGOLFING. Am Sonntag, 09.07.2023 gegen Mittag, eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kreuzstraße. Nun ermitteln Staatsanwaltschaft und Kripo Landshut wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

Zwei Männer im Alter von 20 und 34 Jahren sind am gestrigen Sonntag aus bislang noch unbekannten Gründen in Streit geraten. Im weiteren Verlauf des Streits soll der 20-Jährige versucht haben, mit einem Messer auf den 34-Jährigen einzustechen. Dieser konnte sich durch die Wohnung auf die Terrasse in Sicherheit bringen; er blieb unverletzt.

Der 20-Jährige konnte wenig später von einer Polizeistreife in der Wohnung widerstandslos festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut erging gegen den Mann zwischenzeitlich Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. Er wurde nach Vorführung beim Amtsgericht Landshut in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 10.07.2023, 16.00 Uhr