LANDSHUT. 28-Jähriger von drei unbekannten Männern durch Schläge und Tritte verletzt. Die drei Männer konnten sich unerkannt entfernen. Die Kriminalpolizei Landshut hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Am 08.07.2023, gegen 22:10 Uhr, wurde ein 28-Jähriger im Nahbereich des Parkhauses Mühleninsel verletzt aufgefunden. Er gab an, von drei ihm unbekannten Männern unter anderem auch in das Gesicht geschlagen und getreten worden zu sein. Zur weiteren Behandlung wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts übernommen. Sie bittet nun um Zeugenhinweise.

Beschreibung der drei unbekannten Männer:

Die Männer wurden folgendermaßen beschrieben:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 175 cm groß, helle Haut, helle Haare, schlank, nordeuropäisches Aussehen, bekleidet mit einer hellen Baggy Jeans und Sneaker Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 175 cm groß, helle Haut, helle Haare, schlank, bekleidet mit Sneaker, sprach Hochdeutsch Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 175 cm groß, helle Haut, helle Haare, schlank

Zeugenaufruf:

Personen, die Hinweise zu den drei jungen Männern und den Geschehnissen am 08.07.2023, zwischen 21:45 Uhr und 22:10 Uhr, im Nahbereich des Parkhauses und im Parkhaus Mühleninsel geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Landshut unter 0871/9252-0 zu melden.

Veröffentlicht am: 10.07.2023, 13:15 Uhr