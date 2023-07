WÜRZBURG. Nach intensiven Ermittlungen nahmen Beamte der Kriminalpolizei Würzburg am Donnerstag einen 17-Jährigen fest, dem ein Raubüberfall auf eine Tankstelle vorgeworfen wird. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Mann dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der den im Vorfeld erwirkten Haftbefehl bestätigte. Der Beschuldigte wurde anschließend einer Justizvollzugsanstalt überstellt.

Wie bereits berichtet, hatte der bislang Unbekannte am 17.06.2023, gegen 15.40 Uhr, die Tankstelle in der Veitshöchheimer Straße unmittelbar gegenüber der Brücke der Deutschen Einheit betreten. Er forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld, erhielt wenige hundert Euro und flüchtete anschließend mit einem Fahrrad in Richtung Innenstadt. Noch während des Notrufes trafen die ersten Beamtinnen und Beamten bei dem Tankstellenmitarbeiter ein. Dieser wurde bei dem Vorfall körperlich nicht verletzt. Trotz der umgehend eingeleiteten Fahndung nach dem Mann, bei der neben den Würzburger Polizeidienststellen auch die Bundespolizei eingebunden war, konnte der Täter zunächst nicht aufgegriffen werden.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm noch vor Ort die Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg, die zwischenzeitlich zum Erfolg führten. Die Staatsanwaltschaft Würzburg erwirkte am Amtsgericht einen Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen. Am Donnerstagmorgen nahmen Beamte der Kriminalpolizei Würzburg einen 17-Jährigen fest, gegen den der dringende Tatverdacht besteht, die Tankstelle überfallen zu haben. Der im Landkreis Würzburg wohnende Mann wurde am Donnerstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der den Haftbefehl gegen den 17-Jährigen aufrechterhielt.

Der Mann wurde im Anschluss einer Justizvollzugsanstalt überstellt.