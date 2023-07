ROTTENBUCH, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Ein Anwohner fand am späten Sonntagnachmittag, 9. Juli 2023, in einer Senke neben einem Fußweg einen leblosen Mann. Wie die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, muss der 28-Jährige mit seinem Pedelec Stunden zuvor von dem Fußweg abgekommen und in der Senke zu Sturz gekommen sein. Der Radfahrer erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Ein tragischer Unfall passierte am gestrigen Sonntag (09.07.2023) in Rottenbuch. Kurz vor 18.00 Uhr hatte ein Anwohner aus Rottenbuch im Bereich Moos in einer Senke einen leblosen Mann gefunden, der offensichtlich mit seinem Fahrrad dort gestürzt war. Daraufhin wurden sofort die Rettungskräfte und die Polizei alarmiert. Der herbeigerufene Notarzt konnte leider nur noch den Tod des Fahrradfahrers feststellen.

Wie die Untersuchungen der Polizeiinspektion Schongau bisher ergaben, war der Mann (28) aus dem südlichen Altlandkreisfuhr mit seinem Pedelec im Bereich Moos unterwegs. Um eine Senke zu durchqueren, war er offenbar auf einen schmalen geteerten Fußweg gefahren, der steil bergab führt. Dabei muss er nach wenigen Metern aus bislang noch ungeklärter Ursache von dem Fußweg abgekommen und noch etwa 20 Meter die Senke in eine Wiese bergab gefahren sein, dort mit einem Strauch kollidiert sein und sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen haben.

Die Unfallzeit dürfte nach polizeilicher Einschätzung zwischen 13.00 bis 15.00 Uhr desselben Tages zu vermuten sein. Erst kurz vor 18.00 Uhr wurde er zufällig durch den Anwohner aufgefunden. Auf Weisung der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II wurde das Fahrrad von der Polizei sichergestellt und ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben.