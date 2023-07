ERLANGEN. (807) "Coffee with a Cop" - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann in Erlangen: Projekt für mehr Bürgernähe der Polizei - Bis Herbst bayernweit 20 Termine



Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat heute in Erlangen mit 'Coffee with a Cop' ein aktuelles Projekt der Bayerischen Polizei für mehr Bürgernähe vorgestellt. "Bei regionalen Veranstaltungen lädt die örtliche Polizei Bürgerinnen und Bürger auf ein Getränk ein, um ins Gespräch zu kommen", erklärte Herrmann. "Damit stärken wir den engen Kontakt der Bayerischen Polizei mit der Bevölkerung." Der Innenminister bezeichnete das neue Format als win-win-Situation für beide Seiten: "Die Polizei erfährt, wo den Menschen unter Sicherheitsaspekten sprichwörtlich der Schuh drückt und kann entsprechend reagieren. Unsere Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, ihre Polizei ungezwungen näher kennenzulernen und auch alle Fragen rund um das Thema Sicherheit loszuwerden." Herrmann erhofft sich dabei auch positive Effekte auf die Nachwuchswerbung: "Alle, die sich für eine Karriere bei der Bayerischen Polizei interessieren, können sich aus erster Hand informieren."

Bis zum 30. September 2023 sind bislang bayernweit 20 Termine für 'Coffee with a Cop'-Veranstaltungen angesetzt, die in allen Regierungsbezirken stattfinden. Die konkreten Planungen laufen bei den Polizeipräsidien. Erste 'Coffee with a Cop'-Termine gab es bereits in Augsburg, Hof, Ingolstadt, Lindau am Bodensee, München und Würzburg. Heute hat in Erlangen die erste 'Coffee with a Cop'-Veranstaltung in Mittelfranken stattgefunden. Neben einer mobilen Kaffeebar aus der Region waren der Präventionsbus der Kriminalpolizei sowie Polizisten der Polizeiinspektion Erlangen Stadt für allgemeine polizeiliche Themen und für Verkehrsfragen vor Ort.

Bilder zur heutigen Veranstaltung sind ab etwa 15 Uhr unter https://medien.innenministerium.bayern.de/ abrufbar.