BUCHENBERG. Sonntagnachmittag ereignete sich auf der Staatsstraße St2376 zwischen Kürnach und Häfeliswald ein tödlicher Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer.

Gegen 15:10 Uhr fuhr ein 37-jähriger Krad-Fahrer von Wiggensbach kommend Richtung Schmidtsfelden. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrzeugführer am Ende der dortigen Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad und fuhr am Kurvenende weiter geradeaus. Hierbei prallte der Motorradfahrer mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der 61-Jahre alte Pkw-Fahrer versuchte noch durch eine Bremsung und Ausweichen nach rechts den Zusammenstoß zu verhindern. Der Unfallverursacher verstarb noch an der Unfallstelle. Der Pkw-Fahrer sowie seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Wiggensbach war zur ca. 2-Stündigen Sperrung der Straße vor Ort. (VPI Kempten)

