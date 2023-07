GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am Samstagmorgen, 08. Juli 2023, wurde in Garmisch-Partenkirchen der Leichnam eines älteren Mannes aus dem Fluss Partnach geborgen. Die Kriminalpolizei übernahm die Untersuchungen in dem Todesfall. Personalien des Toten sind bislang unbekannt, ebenso der genaue Hergang des Geschehens, deshalb bittet die Kriminalpolizei auch um Zeugenhinweise.

Ein Zeuge hatte am Samstagmorgen, 08. Juli 2023, gegen 06:20 Uhr, eine leblose Person im Wasser der Partnach, im Bereich der Partnachklamm, nahe des Klammhauses, gesichtet und daraufhin die Einsatzzentrale im Polizeipräsidium verständigt.

Der alarmierten Wasserwacht sowie Feuerwehr gelang es, den Leichnam zu bergen. Der ebenfalls hinzugerufene Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen.

Die weiteren Ermittlungen übernahm vor Ort zunächst der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kripo Weilheim.

Bislang gibt es keinerlei Hinweise, wie es zu dem Todesfall gekommen ist. Ebenso unklar sind die Personalien des unbekannten Toten.

Eine erste Beschreibung des Mannes:

scheinbares Alter ca. 65 – 75 Jahre

ca. 175 cm groß

hagere Statur

Haarkranz mit grauen, kurzen Haaren

Bekleidet mit einem karierten, blau/grauen, langärmligen Hemd der Marke Olymp in Gr. L

Grüne Jeanshose mit braunem Ledergürtel

Lederschuhe ohne Schnürung

Die Kripo Weilheim sucht nun auch nach Zeugen, die Hinweise zum Todeshergang oder den Personalien des Mannes geben können:

Wer hat einen Mann mit der oben genannten Beschreibung im Bereich der Partnachklamm in Garmisch-Partenkirchen gesehen?

Wer kann Hinweise zu den Personalien des oben beschriebenen Mannes geben?

Wer kann sonstige Hinweise geben?

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Weilheim unter der Telefonnummer 0881 640-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.