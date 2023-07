OTTOBEUREN. In der Nacht auf den 09.07.2023 wurde eine starke Rauchentwicklung aus einer Tiefgarage festgestellt. Bei Eintreffen der Feuerwehr war offenes Feuer sowie eine massive Verrauchung in der Tiefgarage festzustellen. Der Feuerwehr gelang es jedoch den Brand in der Garage zu löschen. Insgesamt waren 90 Einsatzkräfte der Feuerwehren Ollarzried, Ottobeuren und Hawangen im Einsatz. Die genaue Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zum Glück wurden keine Personen verletzt. Zum Vorfallszeitpunkt hatten sich insgesamt 7 Kfz in der Tiefgarage befunden, hiervon wurden 2 Pkw teilweise zerstört. Der Schaden wird derzeit auf ca. 300 000 Euro geschätzt.

Die ersten Ermittlungen übernahm der Kriminaldauerdienst Memmingen. Weiter Ermittlungen erfolgen durch die Kripo Memmingen.

