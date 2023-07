Unfallflucht auf der B2: Zeugenaufruf

B2, FR Nord, AS Gersthofen/ Bahnhofstr. – Bereits am Dienstag, den 04.07.2023, ereignete sich gegen 15.00 Uhr ein größerer Verkehrsunfall auf der B2, nach dem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte.

Eine 37-Jährige wechselte mit ihrem grauen VW Touran von der BAB8 auf die B2 in Fahrtrichtung Norden. Unmittelbar nach der Auffahrt wurde sie von einem auf der linken Fahrspur fahrenden Pkw-Fahrer touchiert und nach rechts abgedrängt. Die 37-Jährige rammte im weiteren Verlauf zwei Verkehrsschilder, während der Unfallverursacher seine Fahrt auf der B2 in Richtung Norden weiter fortsetzte. Der Gesamtschaden dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen.

Bei dem Verursacherfahrzeug handelte es sich um einen dunklen, vermutlich grauen, älteren Kombi mit Stufenheck. Möglicherweise hatte der Pkw eine Nördlinger Zulassung.

Personen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Pkw-Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der APS Gersthofen unter 0821/323-1910 zu melden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Lauingen - Am 08.07.2023 gegen 2.35 Uhr kontrollierte eine Funkwagenbesatzung der Dillinger Polizei in der Dillinger Straße in Lauingen eine 17-jährige BMW-Fahrerin. Bei der Anhaltung konnten die Beamten beobachten, wie diese mit ihrem 32-jährigen Beifahrer die Sitze tauschte.

Es stellte sich heraus, dass die 17-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Polizisten untersagten ihr daher die Weiterfahrt und leiteten gegen sie ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Der 32-Jährige Halter des BMW muss sich ebenfalls strafrechtlich verantworten, da er der 17-Jährigen die Fahrt ohne Fahrerlaubnis gestattet hatte.

Notlandung eines Segelflugzeuges

Donauwörth - Am Samstag, den 08.07.2023 gegen 14:50 Uhr musste ein Segelflugzeug im Bereich Osterweiler auf einem Acker notlanden.

Auf ca. 2.000 Metern Höhe über Harburg verlor der Pilot an Thermik und musste deshalb auf dem Feld kontrolliert notlanden. Am Flugzeug wurde der Unterboden leicht beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Der Pilot blieb unverletzt. Am Feld entstand minimaler Flurschaden in Höhe von ca. 50 Euro.

14-Jähriger ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs

Holzheim - Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Dillingen unterzog am 08.07.2023 gegen 01.10 Uhr einen 14-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrads in der Schulstraße in Holzheim einer Verkehrskontrolle. Wie sich herausstellte, ist der Jugendliche nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem stand er offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Ein Drogenvortest bestätigte einen vorherigen Konsum von Betäubungsmitteln, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die eingesetzten Beamten stellten das Kleinkraftrad sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen einer Zuwiderhandlung gegen das Straßenverkehrsgesetz ein.

Der 17-Jährige Halter des Kleinkraftrads sieht indessen einer Anzeige wegen Ermächtigung als Halter zum Fahren ohne Fahrerlaubnis entgegen.

Junger Mopedfahrer stürzt in den Mühlbach

Oberndorf - In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Moped die Rainer Straße in Oberndorf. Im Bereich des Mühlbachs verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte in den angrenzenden Mühlbach, wobei das Zweirad gegen eine Grundstücksmauer rutschte. Ein vorausfahrender Freund des Jugendlichen bekam den Sturz glücklicherweise mit, eilte zur Hilfe und zog den Verunfallten aus dem Mühlbach.

Der Mopedfahrer wurde durch den Verkehrsunfall nicht unerheblich verletzt, weshalb er mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus eingeliefert wurde. Am Zweirad entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 500 Euro.

Vor Ort stellte sich heraus, dass das Moped sehr wahrscheinlich „frisiert“ war und der Fahrer nicht im Besitz eines entsprechenden Führerscheines ist, weswegen es unter Zuhilfenahme eines Abschleppunternehmens sichergestellt wurde. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Brennender Getreideacker

Dinkelscherben - Häder - Am 08.07.2023 kam es gegen 15.23 Uhr zum Brand eines Getreideackers. Der geschädigte Landwirt ließ dieses gerade durch einen Mähdrescher abernten. Während der Erntearbeiten stellte der Fahrer fest, dass in einem bereits abgeernteten Bereich Rauch aufstieg.

Er verständigte umgehend die Feuerwehr, sowie einen benachbarten Landwirt. Dieser zog mit dem Pflug eine Schneise zwischen der Brandstelle und einer angrenzenden Halle, so dass im Zusammenspiel mit der Feuerwehr ein größerer Brand verhindert werden konnte.