Zu einem tödlichen Motorradunfall kam es am Samstag den 08. Juli 2023 in Berchtesgaden. Ein 22-Jähriger verstarb, mehrere andere Personen wurden zum Teil schwer verletzt.

Am Samstagabend, 08. Juli 2023, um kurz vor 21.00 Uhr, ereignete sich im Bereich des Scheitelpunktes der Rossfeldstraße in Berchtesgaden ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Vöcklabruck in Österreich verstarb.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich eine Gruppe aus Österreich mit ihren Motorrädern dort vor Ort, wobei diverse Fahrmanöver durch ein 19-jähriges Gruppenmitglied aus Hallein mittels Kamera festgehalten wurden. Hierzu stand dieser im Bereich der Fahrbahn. Als sich der 22-Jährige mit seinem Motorrad mit hoher Geschwindigkeit näherte, verlor er die Kontrolle über die Maschine und erfasste den 19-Jährigen in voller Fahrt, so dass dieser weggeschleudert wurde. Im weiteren Verlauf schlitterte der Motorradfahrer mit einer Maschine über den Asphalt, wo das Motorrad zwei junge Mädchen – vier und sieben Jahre – erfasste, so dass diese schwere Beinverletzungen erlitten. Die beiden Mädchen waren mit ihren Eltern aus Berchtesgaden vor Ort, um den Sonnenuntergang zu genießen. Diese erlitten einen Schock. Das Motorrad krachte mitsamt seinem Fahrer schließlich in den Pkw Nissan der Familie.

Der Motorradfahrer verstarb trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen noch an der Unfallstelle. Alle Verletzten wurden mit insgesamt drei Hubschraubern in das Landeskrankenhaus Salzburg geflogen. Der Zustand des 19-jährigen Halleiners wurde vom Notarzt als sehr kritisch beschrieben. Die beiden jungen Mädchen erlitten Frakturen an den Unterschenkeln.

Die Feuerwehren Berchtesgaden und Oberau waren mit sieben Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort. Beamte der Polizei Berchtesgaden nahmen die Ermittlungen auf und verständigten die Staatsanwaltschaft, welche einen Gutachter zur Unfallstelle anforderte. Das Motorrad und auch der Leichnam des Verstorbenen wurden sichergestellt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt gesamt ca. 15.000.- EUR.

Mehrere Augenzeugen konnten Angaben zum Unfallhergang machen.