WALDBRUNN, LKR. WÜRZBURG. Eine in Flammen geratene Sattelzugmaschine sorgte am Freitagnachmittag für eine stundenlange Sperrung der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg. Die regionalen Feuerwehren befanden sich mit einem Großaufgebot an der Unfallstelle, um den brennenden Sattelzug und einen entstandenen Böschungsbrand zu löschen.

In einem kurzen Moment der Unaufmerksamkeit kam der Fahrer der Sattelzugmaschine gegen 16:30 Uhr nach rechts von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte mit dem Heck eines anderen Lastwagens. Unmittelbar nach der Kollision fing die Sattelzugmaschine Feuer und brannte vollständig aus. Das Feuer griff dabei auch auf den mit Sojaöl beladenen Tanksattelanhänger über. Der Fahrer konnte sich glücklicherweise noch rechtzeitig aus der Fahrerkabine befreien und erlitt einen leichten Schock.

Da das Feuer auch auf die trockene Böschung übergriffen hatte, musste die A3 für rund 30 Minuten in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Nachdem die Feuerwehr rund 2.000 m² Böschungsbrand gelöscht hatte, konnte der Verkehr in Richtung Frankfurt wieder freigegeben werden. In Fahrtrichtung Nürnberg blieb die Autobahn aufgrund der aufwendigen Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis in die Nacht hinein gesperrt. Der Auflieger des angefahrenen Sattelzuges riss seitlich nahezu vollständig auf und die Ladung musste komplett umgeladen werden.

An der Unfallörtlichkeit befanden sich die Feuerwehren aus Waldbrunn, Uettingen, Kist, Eisingen, Aldertheim und Waldbüttelbrunn, sowie die Autobahnmeisterei, der Rettungsdienst und mehrere Streifen der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried.