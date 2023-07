BAMBERG. Am Freitag versuchten Betrüger im Großraum Bamberg ihr Glück. In einem Fall konnten sie mittels der Betrugsmasche „Schockanruf“ einen hohen Geldbetrag ergaunern. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Am Dienstagnachmittag riefen Betrüger eine 80-jährige Frau aus Bamberg an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Die Anrufer vermittelten der Dame glaubhaft, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Im weiteren Verlauf forderten sie eine hohe Kaution, um einen Gefängnisaufenthalt der Tochter zu verhindern.

In dessen Folge übergab die 80-Jährige einen niedrigen fünfstelligen Betrag an einen angeblichen Mitarbeiter des Gerichts. Die Geldübergabe erfolgte zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr am unteren Leinritt in Bamberg.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

Männlich

Südländischer Typ

Zirka 25 Jahre alt

Etwa 170 Zentimeter groß

Korpulente Statur

Längeres, schwarzes, krauses Haar

Bekleidet mit einem hellen T-Shirt und einer grauen langen Hose

Zeugen, die sachdienliche Angaben, insbesondere zur Identität des Geldabholers machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0921/506-0 beim Polizeipräsidium Oberfranken zu melden.

Grundsätzlich gilt: