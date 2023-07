EICHENAU, LKR. FÜRSTENFELDBRUCK Am gestrigen Donnerstag (06.07.2023) geriet ein freistehendes Einfamilienhaus in der Gemeinde Eichenau in Brand. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Gegen 10:20 Uhr bemerkte eine Passantin eine starke Rauchentwicklung ausgehend von dem Dachstuhl des Hauses an der Frühlingstraße und setzte einen Notruf ab. Zum Löschen des Brandes mussten die eingesetzten Feuerwehren das Dach öffnen. In der Folge konnte das Feuer schnell unter Kontrolle und schließlich vollständig gelöscht werden.

Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich Schätzungen zufolge auf rund 300.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernahm die Ermittlungen zur zunächst unklaren Brandursache. Eine Brandortbegehung durch die Ermittler der Kripo am heutigen Freitag ergab, dass mutmaßlich ein technischer Defekt, an einer auf dem Dach angebrachten Photovoltaikanlage, brandursächlich war.