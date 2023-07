1316 – Fahrradstreife fängt entlaufenen Hund

Innenstadt – Am gestrigen Donnerstag (06.07.2023) büxte ein Hund beim Gassi gehen an der Luitpoldbrücke aus.

Gegen 15.00 Uhr rannte ein Hund quer über die Luitpoldbrücke und ihm hinterher seine ehrenamtliche Gassi-Geherin. Eine Fahrradstreife der Polizei beobachtete den Vorfall und nahm die Verfolgung des Hundes entlang des Holzbachs auf. Kurz vor der Bürgermeister-Ackermann-Straße konnte die Fahrradstreife den Hund einfangen.

Somit konnten gefährliche Situationen für andere Verkehrsteilnehmer oder das Tier selbst verhindert werden. Die Beamten übergaben den Hund an die erleichterte Gassi-Geherin.

1317 – Unfallflucht – Zeugenaufruf

Hochzoll – Am gestrigen Donnerstag (06.07.2023) ereignete sich eine Unfallflucht in der Karwendelstraße. Eine Frau wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 07.45 Uhr war ein Linienbus in der Karwendelstraße in nördliche Richtung unterwegs. Eine bislang unbekannte Pkw-Fahrerin fuhr auf der Füssener Straße in östlicher Richtung. Als der vorfahrtsberechtigte Busfahrer die Kreuzung Karwendelstraße Ecke Füssener Straße überqueren wollte, missachtete die bislang unbekannte Pkw-Fahrerin die Vorfahrt. Der Busfahrer musste dadurch stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein Fahrgast stürzte dabei im Bus und verletzte sich. Die bislang unbekannte Pkw-Fahrerin fuhr weiter ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Fahrgast wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die bislang Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

Weiblich, blonde zusammengebundene Haare, schwarzer Pkw Kombi

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1318 – Kleiner Sprung

Hochzoll – Am vergangenen Mittwoch (05.07.2023) gegen 00.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Glasscheibe einer Haustüre in der Salzmannstraße. An der Scheibe entstand ein kleiner Sprung.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1319 – Betrunken im Auto

Lechhausen – Am gestrigen Donnerstag (06.07.2023) teilte eine Passantin einen augenscheinlich alkoholisierten 22-Jährigen an einem Fahrzeug in der Blücherstraße mit.

Bei Eintreffen der Beamten, schlief der Mann in seinem Auto. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel des Mannes vorsorglich sicher, um zu verhindern, dass er in seinem Zustand fährt.

1320 – Unfall mit mehreren Beteiligten

Bundesstraße B300 / Kriegshaber – Am gestrigen Donnerstag (06.07.2023) ereignete sich ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten auf der B300. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 15.00 Uhr war ein 96-Jähriger auf der B300 in nordöstliche Fahrtrichtung unterwegs. An der roten Ampel zur Bürgermeister-Ackermann-Straße kollidierte er mit insgesamt vier wartenden Fahrzeugen, indem er mittig zwischen den beiden Geradeausstreifen durch die wartenden Autos fuhr. Schließlich fuhr der Mann noch gegen die Ampel und kam dort zum Stehen. Ein Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt, ein mit ihm Fahrzeug befindliches Baby wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der 96-Jährige selbst blieb unverletzt, wurde jedoch aufgrund gesundheitlicher Beschwerden in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 33.000 Euro.

Die Polizei prüft nun den genauen Unfallhergang und ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 96-Jährigen. Die rechte Fahrspur musste aufgrund des Unfalls und anschließender Reinigungsarbeiten für etwa zwei Stunden gesperrt werden.

1321 – Widerstände

Innenstadt – Am gestrigen Donnerstag (06.07.2023) beleidigte und bedrohte ein 35-Jähriger einen 53-Jährigen und dessen Ehefrau in der Schäfflerbachstraße. Später leistete er Widerstand. Ein Polizeibeamter wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 18.00 Uhr ging der 35-Jährige die Ehefrau des 53-Jährigen unvermittelt verbal an. Der 53-Jährige sprach den 35-Jährigen dann auf sein Verhalten an. Der 35-Jährige beleidigte und bedrohte den 53-Jährigen daraufhin massiv und versuchte ihn mehrmals mit einer Flasche zu schlagen. Anschließend entfernte sich der 35-Jährige, wobei ihm der 53-Jährige folgt und die Polizei verständigte.

Bei Eintreffen der Polizei zeigte sich der 35-Jährige weiterhin äußerst aggressiv. Er beleidigte den 53-Jährigen weiterhin und versuchte erneut auf ihn loszugehen. Hieran hinderten ihn die Beamten und setzten dabei Pfefferspray ein. Die Beamten fesselten den Mann und nahmen ihn in Gewahrsam. Er musste die Nacht im Polizeiarrest verbringen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 35-Jährigen.

Innenstadt – Am gestrigen Donnerstag (06.07.2023) versuchte ein 64-Jähriger in der Straße „Auf dem Rain“ nach der Waffe eines Polizeibeamten zu greifen und leistete Widerstand. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 21.00 Uhr sollte der Mann durch den Rettungsdienst versorgt werden. Hierbei beleidigte er jedoch das Rettungsdienstpersonal, sodass die Polizei gerufen wurde. Als ein Beamter den Mann zur Identitätsfeststellung durchsuchte, griff dieser an die Waffe des Beamten. Dies unterbanden die Beamten und fesselten den Mann. Hierbei wehrte sich der Mann und ließ sich nicht beruhigen. Er verbrachte die Nacht schließlich im Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den 64-Jährigen.

1324 – Mehrere Durchsuchungen wegen Besitz/Verbreitens von Kinderpornografie

Augsburg / Lkr. Augsburg/ Lkr. Aichach-Friedberg - Die Kriminalpolizei Augsburg intensiviert weiterhin die Bekämpfung der Verbreitung und des Besitzes von Kinderpornografie. Dazu durchsuchte die Kripo Augsburg mit Unterstützung der Einsatzhundertschaft des Polizeipräsidiums Schwaben Nord im Rahmen geplanter Schwerpunktaktionen zahlreiche Wohnungen im Stadtgebiet Augsburg, im Landkreis Augsburg sowie im Landkreis Aichach-Friedberg.

Im Mai und im Laufe dieser Woche durchsuchten die Ermittlerinnen sowie Ermittler insgesamt 26 Wohnungen. Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte beteiligt. Im Vorfeld wurden Durchsuchungsbeschlüsse durch das Amtsgericht Augsburg erlassen.

Bei den tatverdächtigen Personen handelt es sich um sieben jugendliche bzw. heranwachsende Männer im Alter bis 21 Jahre. Außerdem werden 19 Erwachsene im Alter von 25 bis 66 Jahren beschuldigt, unter denen sich vier Frauen befanden.

In den meisten Fällen machten sich die Personen strafbar, weil diese Bilder bzw. Videos mit kinderpornografischen Inhalten im Internet, insbesondere über soziale Netzwerke, Messenger-Dienste oder über Clouds, verbreiteten. In einigen Fällen war strafbares Bildmaterial in größeren WhatsApp-Gruppen im Umlauf. Die Gruppenmitglieder machen sich in solchen Fällen regelmäßig strafbar, indem sie strafbare Bilder bzw. Videos in den Gruppen einstellen und damit Inhalte verbreiten bzw. auf das eigene Gerät herunterladen.

In einem Fall konnte im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen festgestellt werden, dass nicht eine 47-jährigen Frau - wie erst angenommen - für das Versenden von kinderpornografischen Videos verantwortlich war, sondern deren Sohn. Da der Sohn unter 14 und damit nicht strafmündig war, waren die Beamten zumindest präventiv tätig. Sie führten ein eigehendes Gespräch bzgl. dem Verhalten im Internet und den damit verbundenen Gefahren.

Bei den Durchsuchungen wurden zahlreiche Datenträger wie beispielsweise Handys, PCs, Laptops und Festplatten sichergestellt. Diese werden nun nach weiteren strafbaren Inhalten ausgewertet.

Die Durchsuchungen stehen grundsätzlich in keinem direkten Zusammenhang. Vielmehr verhielten sich alle Tatverdächtigen in ähnlicher Weise strafbar im Netz. Die Ermittler konnten hierbei keinen Bezug zu einer pädophilen Szene erkennen.

Die Polizei möchte auch im Zuge dieser erneuten Schwerpunktaktionen darauf hinweisen, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist. Bild- und Videomaterial mit strafrechtlich relevantem Inhalt via WhatsApp, Social Media & Co. online zu stellen oder bewusst herunterzuladen, ist kein Kavaliersdelikt. Deswegen sehen die entsprechenden Paragrafen des Strafgesetzbuches beispielsweise auch Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren vor, was die Verbreitung, den Erwerb und den Besitz von Kinderpornografie angeht.

Weitere Infos zum Thema finden Sie unter folgenden Links:

Infos zur Rechtslage:

https://www.polizei.bayern.de/kriminalitaet/internetkriminalitaet/straftaten-im-netz/002400/index.html

Bekämpfung von Kinderpornografie:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/sexualdelikte/kinderpornografie/

Strafbare Inhalte auf Schülerhandys:

https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/046-IB-Strafbare-Inhalte-auf-Schuelerhandys.pdf