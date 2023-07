1110. Erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Behörden aus München und Graz im Bereich Organisierter Callcenterbetrug /Falsche Polizeibeamte – zwei Festnahmen – Westend und Neuperlach

Im Dezember 2022 erhärtete sich beim Landeskriminalamt Steiermark der dringende Verdacht des gewerbsmäßigen Bandenbetruges gegen zwei 26-jährige Männer mit Wohnsitzen in München.

In der Zeit vom 19.-21.12.2022 kam es in Graz, Österreich, zu zwei Versuchstaten unter dem Modus „Falsche Polizeibeamte“ zum Nachteil von zwei Österreicherinnen (72 und 73 Jahre), die Anzeige bei einer Polizeiinspektion in Graz (Steiermark) erstatteten, als sie die Betrugsmasche erkannt hatten.

Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen des Stadtpolizeikommandos Graz wurde am 21.12.2022 ein 21-jähriger Mann mit Wohnsitz in München in Graz auf frischer Tat festgenommen. Dem 21-Jährigen wird vorgeworfen, als sogenannter „Abholer“ Mitglied einer Bande von Tätern zu sein, die Straftaten des gewerbsmäßigen Betrugs im Modus „Falscher Polizeibeamter“ begeht. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft in Graz.

In der Folge konnte in enger Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Steiermark ein 24-jähriger Mittäter mit Wohnsitz in München ermittelt werden. Die Europäische Ermittlungsanordnung gegen den Mann wurde am 26.01.2023 unter Leitung der AG Phänomene an seiner Wohnadresse in München vollzogen. Er wurde zwischenzeitlich nach Österreich ausgeliefert.

Am Donnerstag, 06.07.2023, ließen sich mithilfe der engen internationalen Zusammenarbeit schließlich die Festnahmen der 26-jährigen tatverdächtigen Hintermänner an ihren Wohnadressen in München (Westend und Neuperlach) realisieren.

Bei den 26-Jährigen Männern handelt es sich um einen sogenannten Abholer (bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit), bzw. einen sogenannten Logistiker (deutsche Staatsangehörigkeit).

Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen wurden Mobiltelefone als für das Verfahren in Österreich relevantes Beweismaterial sichergestellt.

An der Wohnadresse im Westend konnten unter anderem mehrere Softair-Waffen, Messer, ein Schlagring und Betäubungsmittel in nicht geringer Menge aufgefunden und beschlagnahmt werden. Hierzu ergeht ein gesonderter Antrag auf Haftbefehl durch das Kriminalfachdezernat 82 (Rauschgift).

Ermittler des Landeskriminalamtes Steiermark lieferten für diesen länderübergreifenden Ermittlungserfolg maßgebliche Hinweise, die sich in die Strukturerkenntnisse der AG Phänomene München einfügten.

Die 26-Jährigen sollen nach Abschluss der ersten Maßnahmen nach Österreich ausgeliefert werden.

An dem internationalen Einsatz waren mehr als 40 Beamte beteiligt.

Informationen zur AG Phänomene:

Bandenstrukturen bilden im Bereich der organisierten Kriminalität in Deutschland häufig hierarchische Netzwerke innerhalb der tatverdächtigen Gruppierungen ab und agieren zunehmend international. Bereits im Februar 2014 hat die Münchner Polizei auf diese Entwicklung reagiert und eine phänomenspezifische Ermittlungseinheit gegen den organisierten Callcenterbetrug eingesetzt. Diese wurde 2017 im Sinne einer ermittlungsübergreifenden Orientierung in „AG Phänomene“ unbenannt. Nach intensiver Kooperation mit den polizeilichen Partnern in Europa und der Welt konnten zuletzt wiederholt Festnahmeerfolge verzeichnet und die Ergebnisse polizeilicher Strafverfolgungsaktivitäten weiter verbessert werden.