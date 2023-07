NEUSTADT B.COBURG/ RÖDENTAL, LKR. COBURG. Am Montagmorgen klickten am Bahnhof in Mönchröden die Handschellen bei einem Wohnungseinbrecher. Zuvor hatte sich der 20-Jährige aus Sonneberg in ein Wohnhaus in Mönchröden eingeschlichen. Dem Heranwachsenden konnten die Ermittler bereits weitere Taten zuordnen.

Während ein 35 Jahre alter Familienvater um 8 Uhr sein Kind in den Kindergarten brachte, verschaffte sich der 20-jährige Einbrecher über den Keller Zugang in das Haus in der Straße Spitzacker und durchsuchte das Erdgeschoss. Als der 35-Jährige nach 15 Minuten wieder nach Hause kam, überraschte er den Dieb in seiner Wohnung. Der Delinquent flüchtete aus dem Haus und ließ dabei ein zuvor in Neustadt in der Bachstraße gestohlenes Mountainbike im Wert von über 3000 Euro zurück. Im Haus selbst klaute der junge Mann eine Flasche Cola sowie zwei „Borussia Dortmund“ Spardosen mit Bargeld in zweistelliger Höhe.

Mehrere Polizeistreifen aus Neustadt und Coburg fahndeten nach dem Einbrecher, der wenige Minuten später am Bahnhof in Mönchröden festgenommen werden konnte. Bei der Festnahme hatte der Langfinger auch noch eine geringe Menge Crystal dabei. Das Rauschgift stellten die Beamten sicher.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der 20-jährige Sonneberger noch einen weiteren Fahrraddiebstahl in der Beethovenstraße in Neustadt begangen hatte. Hier entwendete er von Sonntag auf Montag ein Mountainbike im Wert von über 300 Euro aus dem Keller.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei Neustadt hat die weiteren Ermittlungen in dem Komplex übernommen und überprüft derzeit, ob dem Heranwachsenden gleichgelagerte Taten in den Stadtgebieten Neustadt, Rödental und Umgebung zugeordnet werden können. Dabei klären die Ermittler ab, ob der Dieb auch für eine weitere Tat am Montagmorgen verantwortlich ist. In der Richard-Wagner-Straße ging ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen 7.15 Uhr und 8.50 Uhr in eine Garage und durchwühlte einen darin abgestellten Seat. Dabei machte der Dieb allerdings keine Beute.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den Taten oder weiteren Fällen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09568/94310 mit der Ermittlungsgruppe der Polizei Neustadt in Verbindung zu setzen.