Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

SELB, LKR. WUNSIEDEL. Nach einem erneuten Brand in einem Mehrfamilienhaus in Selb am Mittwochabend wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Dieser befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Bereits Ende Juni waren in einem Mehrfamilienhaus in der Einsteinstraße in Selb mehrere Brände ausgebrochen. Unter anderem brannte der Dachstuhl des Gebäudes – es wurde berichtetet.

Am Mittwoch, 5. Juli, kurz vor 21 Uhr brannte es erneut in dem Haus. Ein Türstock im Treppenhaus stand in Flammen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.

Die umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Hof führten nun zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Der 24-Jährige wurde noch in der Nacht verhaftet. Er steht im dringenden Tatverdacht für alle Brände verantwortlich zu sein. Am gestrigen Donnerstag wurde der Mann einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof Haftbefehl gegen den 24-Jährigen.