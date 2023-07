KAUFBEUREN. Nach einem Raubdelikt wirkten zwei Männer auf den Geschädigten ein, weil er die Tat bei der Polizei anzeigte. Das Amtsgericht Kempten erließ einen Haftbefehl, welchen die Polizei vollzog.

Bereits am 27.06.2023 feierten mehrere Personen in einem Garten in Kaufbeuren. Als der Geschädigte versehentlich das Mobiltelefon eines der Tatverdächtigen einsteckte, kam es zu einer Auseinandersetzung. Hierbei wirkten ein 21-Jähriger und 22-Jähriger körperlich in Form von Schlägen und Tritten auf den Geschädigten ein und forderten die Herausgabe dessen Mobiltelefons.

Nach Bekanntwerden der Anzeigenerstattung, wirkten die zwei Tatverdächtigen auf den Geschädigten ein und drohten ihm.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten erließ das Amtsgericht Kempten Haftbefehle gegen die zwei Tatverdächtigen.

Beamte der Kriminalpolizei Kaufbeuren konnten am 06.07.2023 den 21-Jährigen und 22- Jährigen festnehmen und an verschiedene Justizvollzugsanstalten überstellen.

