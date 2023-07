MÜHLDORF A. INN. Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagabend, 06. Juli 2023, die Angestellte einer Tankstelle bedroht, Bargeld aus der Kasse geraubt und ist anschließend geflüchtet. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb bislang erfolglos. Jetzt ermittelt das für Raubdelikte zuständige Fachkommissariat der Kripo Mühldorf am Inn. Die Ermittler bitten dabei auch um Zeugenhinweise.

Am Donnerstagabend, 06. Juli 2023, ca. 19:20 Uhr, hatte der unbekannte Täter die Tankstelle in der Münchener Straße in 84453 Mühldorf am Inn betreten und die Angestellte mit einer Pistole bedroht. Im weiteren Verlauf erbeutete er Bargeld im dreistelligen Eurobereich und verließ die Tankstelle anschließend.

Nach Verständigung der Polizei wurde eine Großfahndung eingeleitet, an der sich zahlreiche Streifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Mühldorf und umliegender Dienststellen der Landespolizei sowie der Bundespolizei beteiligten. Die Fahndung wurde auch durch einen Polizeihubschrauber unterstützt.

Die weitere Fahndung nach dem Täter blieb bislang erfolglos.

Noch am selben Abend übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Traunstein die ersten Ermittlungen.

Das Opfer konnte folgende Täterbeschreibung abgeben:

Männlich, ca. 170 cm groß, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent, trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose, war maskiert mit einer weißen FFP-2-Maske und trug eine Sonnenbrille.

Die Sachbearbeitung wegen schweren Raubes übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein das zuständige Fachkommissariat K2 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn. Dabei bitten die Ermittler auch um Hinweise möglicher Zeugen:

Wer hat im Zusammenhang mit der Tat am Donnerstagabend (06. Juli 2023) gegen 19:20 Uhr in der Münchener Straße in Mühldorf am Inn Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer kann aufgrund der Täterbeschreibung Hinweise zur Identität des Mannes geben?

Wer kann der Kripo sonstige Hinweise in der Sache geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn unter der Telefonnummer (08631) 3673-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.