BURGHAUSEN, LKR. ALTÖTTING. Aus dem Heizungsraum im Keller eines Wohnblocks strömte am frühen Donnerstagmorgen, 6. Juli 2023, dichter Rauch über einen Luftschacht in mehrere Wohnungen. Mehrere Bewohner atmeten die Gase ein und erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Zudem entstand ein Sachschaden von etwa 150.000 Euro. Die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn untersucht jetzt, wie es zu dem Brand kommen konnte.

Gegen 04.40 Uhr schlugen am Donnerstagmorgen (06.07.2023) mehrere Rauchmelder in dem Mehrparteienhaus in der Robert-Koch-Straße in Burghausen an. Ursache war eine starke Rauchentwicklung, die zuerst aus dem Fenster einer Wohnung im 5. Obergeschoß festgestellt werden konnte.

Neben den rund 60 Helfern der Freiwilligen Feuerwehren aus Burghausen und Raitenhaslach und der Kreisbrandinspektion, waren rasch auch mehrere Rettungsfahrzeuge und die Polizei vor Ort.

Nachdem die Feuerwehr sich Zutritt zu der Wohnung im 5. Stockwerk verschafft hatte, wurde festgestellt, dass diese leer war. Der schwarze Rauch strömte aus einem Lüftungsschacht in die Räume und auch in weitere Wohnungen des Hauses. Die Ursache für den Rauch konnte die Feuerwehr danach rasch finden: im Heizungsraum im Keller des Hauses war ein Brand ausgebrochen, der zeitnah gelöscht werden konnte.

Mehrere Bewohner aus den betroffenen Wohnungen, welche Rauchgase eingeatmet hatten, wurden vom Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt. Niemand musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf zumindest 150.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache übernahm die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung gibt es nicht., vielmehr deutet nach derzeitigem Stand der Untersuchungen alles auf einen technischen Defekt an der Heizungsanlage hin.