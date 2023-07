BAD WÖRISHOFEN / KIRCHDORF. Am Donnerstagabend fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Pkw auf der Staatsstraße 2518 von Rammingen aus in Richtung Mindelheim. Als er an der Einmündung nach Kirchdorf links abbog, übersah er hierbei einen 44-jährigen Motorradfahrer, welcher von Mindelheim aus entgegenkam. Auf dem Krad befand sich zudem eine 10-jährige Sozia. Der Motorradfahrer stieß trotz Bremsversuch frontal in die rechte Seite des Pkws und wurde über das Dach geschleudert. Die Sozia wurde ebenfalls vom Krad geschleudert und kam hinter dem Pkw auf der Fahrbahn auf. Der Kradfahrer wurde mit Prellungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Sozia kam ebenfalls in ein nahegelegenes Krankenhaus. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden im höheren vierstelligen Bereich. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich mehrere Zeugen am Unfallort. Der Zweiradfahrer sowie die Sozia hatten an diesem Tag einen sehr wachsamen Schutzengel. Vor Ort waren 1 Rettungshubschrauber, 2 Rettungswägen, 1 Notarzt und die Feuerwehr Kirchdorf mit 8 Mann.

(PI Bad Wörishofen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).