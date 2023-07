REGENSBURG. Bereits Anfang Juni wurde eine Person in einer Diskothek verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Ein 23-jähriger Soldat besuchte in der Nacht auf Sonntag, 4. Juni 2023 die Diskothek „Nox“ am Domplatz. Dort sei er von einem ihm unbekannten Mann zunächst gerempelt und anschließend von diesem sowie zwei weiteren Personen geschlagen worden. Gegen 03:20 Uhr kam es dann im Bereich der Treppe zu einem weiteren Zusammentreffen. Hierbei sei der Soldat von mehreren Personen erneut geschlagen sowie mehrfach getreten worden. Er zog sich hierbei leichtere Verletzungen zu, welche in einem Krankenhaus behandelt wurden. Dieses konnte der Verletzte noch am Vormittag desselben Tages verlassen.

Zur genauen Beschreibung der bislang unbekannten Personen sind keine näheren Angaben bekannt. Sie wurden lediglich als kräftig und dunkel gekleidet beschrieben.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen. Sie bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.