DEGGENDORF. Am Samstag, 01.07.2023, um 21.39 Uhr stellten Mitarbeiter der Sicherheitswacht einen offensichtlich alkoholisierten Mann fest, der durch die Innenstadt ging, Passanten anpöbelte und auch gegen ein geparktes Fahrzeug trat. Im Verlauf des Einsatzes kam es zu erheblichen Widerstandshandlungen gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten. Zwischenzeitlich ist Haftbefehl gegen ihn ergangen.

Der Mann konnte durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Deggendorf in der Bräugasse angetroffen werden. Es handelte sich um einen 35-jährigen Deggendorfer. Dieser zeigte sich gegenüber den Polizeibeamten äußerst aggressiv und absolut unkooperativ. Zudem war er erheblich alkoholisiert. Zur Verhinderung weiterer Sicherheitsstörungen wurde der 35-Jährige in Gewahrsam genommen. Hierbei kam es zu erheblichen Angriffen auf die eingesetzten Polizeikräfte. Im Rahmen derer versuchte er unter anderem auch, in Besitz der Dienstwaffe eines Polizeibeamten zu gelangen. Dies wurde durch die Polizeibeamten verhindert.

Nach Durchführung einer Blutentnahme wurde der 35-Jährige in eine Fachklinik eingewiesen, wobei er nach wie vor Widerstand leistete und dabei eine Mitarbeiterin der Klinik leicht verletzte. Der 35-Jährige selbst und die eingesetzten Polizeikräfte wurden nicht verletzt.

Die Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft Deggendorf in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen. Das Amtsgericht Deggendorf hat zwischenzeitlich Haftbefehl unter anderem wegen des dringenden Verdachts des versuchten schweren Raubes und des tätlichen Angriffes auf Polizeivollzugsbeamte erlassen. Der Beschuldigte wurde in eine JVA eingeliefert.

Veröffentlicht: 06.07.2023, 15.40 Uhr