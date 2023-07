1104. Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissung einer 76-Jährigen – Waldtrudering

Die nun vermisste 76-Jährige wohnt zusammen mit ihrer Pflegerin in München -Waldtrudering. Am Donnerstag, 06.07.2023 gegen 08:00 Uhr, stellte die Pflegerin fest, dass sich die 76-Jährige nicht mehr in der Wohnung befand. Zuletzt gesehen wurde sie am Vortag, Mittwoch, der 05.07.2023 gegen 20:30 Uhr. Wann sie die Wohnung genau verlassen hatte, konnte nicht ermittelt werden.

Die 76-Jährige leidet an Demenz und findet ohne Hilfe vermutlich nicht nach Hause. Sie könnte sich aus diesem Grund in hilfloser Lage befinden.

Sämtliche bisher durchgeführten Suchmaßnahmen der Polizei verliefen erfolglos. Der Aufenthaltsort der 76-Jährigen ist nach wie vor unbekannt.

Die Öffentlichkeitsfahndung mit Bild und Beschreibung der Vermissten ist hier zu finden:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/051676/index.html

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Wasserburger Landstraße / Florastraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.