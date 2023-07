SCHWEINFURT. Am Mittwochmorgen erreichte die Polizei ein Hinweis über eine Androhung einer Gewalttat an der Adolph-Kolping-Schule. Ein Tatverdächtiger konnte kurze Zeit später in Schweinfurt festgenommen werden. Zu den Hintergründen laufen die Ermittlungen der Polizei.

Gegen 08:30 Uhr wurde die Polizeiinspektion Schweinfurt telefonisch über eine angekündigte Gewalttat an der Adolph-Kolping-Schule informiert. Zahlreiche Einsatzkräfte der Schweinfurter Polizei mit Unterstützung weiterer Dienststellen waren schnell zur Stelle um die Sicherheit der Schüler zu garantieren. Der Bereich um die Schule wurde abgesperrt. Gegen 09:30 Uhr konnte ein 19-jähriger Tatverdächtiger am Hauptbahnhof festgenommen werden. Zu den Hintergründen und der Ernsthaftigkeit der Androhung laufen die Ermittlungen.

Der Tatverdächtige, der bei der Festnahme unbewaffnet war, muss sich nun wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten verantworten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der 19-Jährige in ein Bezirkskrankenhaus.