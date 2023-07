1309 – Mehrere Motorräder bei Einbruch gestohlen

Schwabmünchen – Im mutmaßlichen Zeitraum von Dienstag (04.07.2023) gegen 19.30 Uhr bis zum gestrigen Mittwoch gegen 07.15 Uhr verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu einem Kfz-Händler in der Lilienthalstraße.

Dem oder den Unbekannten gelang es dabei, mehrere neuwertige Motorräder zu entwenden. Der Beuteschaden wird aktuell auf einen hohen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Kripo Augsburg ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der 0821/323-3810. Wer machte verdächtige Wahrnehmungen, insbesondere im vermuteten Tatzeitraum oder beim Abtransport der Motorräder?

1310 – Lkw gesucht

Bundesstraße B17 / Pfersee / FR Süden – Am gestrigen Mittwoch (05.07.2023) kam es zu einer Unfallflucht auf der B17 auf Höhe der Bürgermeister-Ackermann-Straße.

Gegen 12.30 Uhr fuhr ein 74-jähriger Pkw-Fahrer vom Einfädelungsstreifen auf den rechten Fahrstreifen der B 17. Hierbei kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem bislang unbekannten Lkw-Fahrer. Der bislang Unbekannte setzte seine Fahrt fort ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Die Polizei sucht nun den bislang unbekannten Lkw-Fahrer. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 entgegen.

1311 – Ladendiebe ermittelt

Donauwörth - Am 17.04.2023 ereignete sich in einem Drogeriemarkt in der Donau-Meile an der Dillinger Straße ein Parfumdiebstahl mit einem Beuteschaden von über 1.800 Euro. Die beiden zunächst unbekannten Tatverdächtigen hielten sich dabei nur wenige Minuten in der Filiale auf und befüllten mitgebrachte Taschen mit hochwertigen Flacons. Einer der beiden Männer rannte anschließend mit der Beute aus dem Laden.

Eine Fahndung verlief zunächst negativ. Durch eine Auswertung von Spuren des Duos im Markt sowie Videoaufzeichnungen in der Tatortumgebung konnten nun durch Beamte der PI Donauwörth zwei Tatverdächtige ermittelt werden. Das Duo wurde wegen Verdachts auf schweren Bandendiebstahl angezeigt.

1312 - Zusammenstoß mit Gefahrguttransporter

Möttingen - Am Mittwoch (05.07.2023) gegen 11.30 Uhr fuhr ein Ehepaar mit ihrem Wohnmobil auf der Ziswinger Straße und wollten an der Kreuzung der B 25 nach links in Richtung Nördlingen abbiegen. Dabei missachtete der 87-jährige Fahrer die Vorfahrt und kollidierte mit einem Gefahrguttransporter, der die B 25 in Richtung Harburg befuhr. Der mit Heizöl beladene Sattelzug stieß mit der Fahrzeugfront in die Fahrerseite des Wohnmobils. Der Tank-Auflieger wurde bei dem Unfall nicht beschädigt, jedoch erlitt das Ehepaar leichte Verletzungen und musste ärztlich versorgt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 80.000 Euro. Das Wohnmobil musste aufgrund des wirtschaftlichen Totalschadens abgeschleppt werden.

1314 - Zeugenaufruf nach Raub auf 20-Jährigen

Lauingen - In den frühen Morgenstunden des 01.07.2023 wurde ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Dillingen beraubt. Der junge Mann befand sich nach einem Diskothekenbesuch in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Lauingen gegen 04:20 Uhr in einer Parkbucht. Dort wurde er von zwei oder drei bisher unbekannten Männern, die ebenfalls die Diskothek besucht hatten, angegangen. Die Männer schlugen den 20-Jährigen und raubten diesem anschließend dessen Geldbörse mit einem Bargeldbetrag im unteren dreistelligen Bereich. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten in einem Pkw in unbekannte Richtung. Der 20-Jährige erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder zum Tatgeschehen geben können, sich unter Telefon 09071/56-0 zu melden.

1315 - Autofahrerin im Stress

Gessertshausen - Der Polizei wurde am Mittwoch (05.07.2023) gegen 09.20 Uhr ein unverschlossener Pkw mitgeteilt, der mit laufendem Motor auf dem Parkplatz beim Bahnhof Gessertshausen stand. Die Polizeibeamten konnten vor Ort niemanden finden, dem das Fahrzeug zuzuordnen war. Der Motor wurde abgestellt, der im Fahrzeug befindliche Geldbeutel gesichert und das Auto versperrt. Wie sich herausstellte war die 21-jährige Fahrerin des Fahrzeuges zeitlich sehr knapp am Bahnhof angekommen und hätte beinahe ihren Zug verpasst. In dieser Aufregung war sie, ohne den Motor abzuschalten und das Auto zu versperren, aus dem Auto gesprungen, um den Zug noch zu erreichen.