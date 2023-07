Betrug an der Haustür - Falscher Sozialstationsmitarbeiter erbeutet Bargeld - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

MÖMBRIS, OT SCHIMBORN. Ein dreister Betrüger hat sich am Mittwochabend bei einem Rentner als Pflegedienstmitarbeiter ausgegeben und mit der Masche Bargeld erbeutet. Die Polizei Alzenau ermittelt und sucht mögliche Zeugen.

Gegen 18:00 Uhr kam der noch unbekannte Täter an der Tür des Rentners im Hohlweg. Nachdem der Hausbewohner die Haustür den Mann bemerkt hatte, erklärte der Betrüger er sei ein Mitarbeiter der Sozialstation und müsse einen noch offenen Rechnungsbetrag eintreiben. Einen ersten Argwohn des Rentners konnte der offensichtlich geschickt agierende Mann ausräumen und den älteren Herren von der angeblichen Richtigkeit der Sache überzeugen.

In der Folge hat der Hausbewohner dem falschen Pflegedienstmitarbeiter Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags überlassen. Der Betrüger ist im Anschluss in unbekannte Richtung geflüchtet.

Erst später ist der Betrug aufgefallen. Die nun verständigte Polizei Alzenau hat sich den Ermittlungen angenommen und hofft dabei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Männliche Person

Blondes Haar

Trug einen Mundschutz

Hatte eine schlanke Figur

War mit einem gestreiften Langarmhemd und einer hellen Hose bekleidet

Hat Hochdeutsch ohne erkennbaren Dialekt gesprochen

Die Ermittler suchen Zeugen und wollen wissen:

Wer hat vor oder nach der Tat eine entsprechende Person in Tatortnähe gesehen?

Wer kann Angaben zu einem möglichen Fluchtfahrzeug oder Komplizen machen?

Wer hat möglicherweise ein ähnliches Erlebnis an dem Tag gehabt und es bislang noch nicht der Polizei gemeldet?

Wem sind zur relevanten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Kleinbrand in Büroraum - Niemand verletzt - Kripo ermittelt zur Ursache

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Im Bereich eines Büroraums brach am Mittwochabend ein Brand in einem kombinierten Firmen- und Wohngebäude aus. Die Feuerwehr hatte das Brandgeschehen schnell unter Kontrolle. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei Aschaffenburg aufgenommen.

Am Mittwoch ging gegen 22:45 Uhr die Mitteilung über Flammen in Räumlichkeiten einer Firma in der Straße "Hintermauer" bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums ein. Die Obernburger Polizei und die Feuerwehr waren schnell vor Ort. Die Löschmannschaft brachte das kleine Feuer rasch unter Kontrolle. Ein Übergreifen auf weitere Räumlichkeiten oder gar Wohnungen in dem Haus konnte somit verhindert werden.

Wie es zum Ausbruch des Feuers gekommen ist, wird nun von der Kriminalpolizei Aschaffenburg untersucht. Ein Brandstiftungsdelikt ist nicht auszuschließen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG - SCHWEINHEIM. Am Mittwoch wurde ein schwarzer Mazda auf dem Penny-Parkplatz in der Molkenbornstraße bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Auto war in der Zeit zwischen 10:40 Uhr und 11:10 Uhr dort abgestellt.

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Bereits in der Zeit zwischen dem 29. Juni, 13:00 Uhr, und dem 30. Juni, 11:00 Uhr, wurde ein BMW X3 mutwillig zerkratzt. Das Auto stand in dem Zeitraum in der Dinglerstraße.

JOHANNESBERG, LKR. ASCHAFFENBURG. Bereits am Freitag, den 30. Juni, hat ein Zeuge unsachgemäß abgelegte Müllsäcke im Straßengraben an der Kreisstraße 10 festgestellt und dies im Nachgang der Polizei gemeldet. An der Tatörtlichkeit befindet sich ein markanter Baum mit mehreren Büschen. Im weiteren Umgriff befinden sich lediglich Felder. Die Polizei Aschaffenburg sucht nun nach dem Verursacher und bittet um Hinweise.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

SCHÖLLKRIPPEN, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit zwischen Dienstag, 17:00 Uhr, und Mittwoch, 09:00 Uhr, wurde der linke Außenspiegel eines geparkten Opel Corsas abgefahren. Das Fahrzeug stand in der Zeit in der Vormwalder Straße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

GROSSWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Mittwochvormittag hörten Zeugen um 10:35 Uhr einen Knall in der Burgunderstraße. Beim Nachsehen stellten sie eine offensichtlich eben angefahrene und beschädigte Mülltonnenbox fest. Ein mögliches Verursacherfahrzeug war nicht mehr vor Ort.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.