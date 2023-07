SCHLÜSSELFELD, LKR. BAMBERG. Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in einem Industriegebiet zwei Kleintransporter auf und stahlen zahlreiche Werkzeugmaschinen von hohem Wert. Die Kripo in Bamberg hat den Fall übernommen und bittet um Hinweise.

Im Zeitraum von vergangenem Freitag, 17 Uhr, bis Sonntag, 13 Uhr, machten sich unbekannte Einbrecher in Elsendorf zu schaffen. Im Industriegebiet Steinäcker brachen sie zwei Kleintransporter einer dortigen Firma auf und stahlen hochwertiges Elektrowerkzeug. Es handelte sich vornehmlich um Maschinen der Marken Hilti und Bosch in einem Gesamtwert von rund 30.000 Euro.

Die Kripo Bamberg ermittelt wegen des Einbruchs und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat am vergangenen Wochenende verdächtige Wahrnehmungen im Industriegebiet Steinäcker in Elsendorf gemacht? Aufgrund der großen Menge Diebesgut wurde zum Abtransport vermutlich ein Fahrzeug verwendet. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.

Firmeninhaber, die über eine Videoüberwachung verfügen, melden sich bitte ebenfalls bei der Kriminalpolizei.