BAYREUTH. Ein 15-Jähriger gab an, an der Holzbrücke überfallen und zusammengeschlagen worden zu sein. Ermittlungen der Polizei bringen einen ganz anderen Tatablauf ans Licht.

Wie in der Pressemitteilung vom 26. Juni berichtet, war ein 15 Jahre alter Bayreuther Ende Juni in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt und hierbei massiv verletzt worden. Anfänglich gab der Jugendliche an, im Bereich der Hindenburgstraße durch unbekannte, zum Teil maskierte Täter überfallen worden zu sein. Erste Ermittlungen und Vernehmungen ergaben Widersprüche und chronologische Lücken. Die Arbeitsgruppe Straßenkriminalität der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt, eigens für derartige Vorfälle eingerichtet, konfrontierte den 15-Jährigen mit der Beweislage. So räumte der junge Mann einen ganz anderen Tatablauf ein. Dieser lieferte sich mit einem anderen Jugendlichen im Hofgarten eine handfeste Auseinandersetzung. Da die beiden Heranwachsenden sich danach aussprachen und Frieden schlossen, kam der 15-Jährige in Erklärungsnot zur Herkunft seiner doch gravierenden Gesichtsverletzungen. Wie er den Ermittelnden gegenüber einräumte, ging er davon aus, dass polizeiliche Ermittlungen eines Überfalls durch unbekannte und maskierte Täter, ins Leere führen würden und so der wahre Tathergang vertuscht werden könnte.

Von polizeilicher Seite kann Entwarnung gegeben werden, dass es zu keinem Überfall auf den Jugendlichen kam. Mit welchen strafrechtlichen Konsequenzen der 15-Jährige rechnen muss, wird durch die Staatsanwaltschaft geprüft..