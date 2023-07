ROSENHEIM. Eine 25-Jährige ist am Dienstag, 04. Juli 2023, tot in einer Toilette in einem Parkhaus in Rosenheim aufgefunden worden. Nach den bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei der Frau um die 13. Drogentote im Jahr 2023. Die Rosenheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Durch eine Passantin wurden am frühen Dienstagabend, 4. Juli 2023, zwei bewusstlose Personen in einer Toilette eines Parkhauses im Stadtgebiet Rosenheim festgestellt. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde die Türe geöffnet, der ebenfalls alarmierte Notarzt konnte nur mehr den Tod der 25-Jährigen feststellen. Ihr 41-jähriger Begleiter benötigte keine weitere medizinische Behandlung und wurde zur weiteren Abklärung zur Polizeiinspektion Rosenheim verbracht.

In unmittelbarer Nähe der Beiden fanden die Beamten drogentypische Utensilien wie Spritzen und Löffel.

Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Ermittlungen zur Klärung der Todesursache. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, wurde der Leichnam am 05. Juli im Münchner Institut für Rechtsmedizin obduziert.

Bei der Verstorbenen dürfte es sich somit um die 13. Drogentoten im Jahr 2023 im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd (Vergleichszeitraum 2022: 8 Tote).