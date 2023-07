1302 - 13-Jähriger verliert Vorderrad und stürzt

Zusmarshausen - Am Dienstag (04.07.2023) gegen 15.10 Uhr ereignete sich im Bereich der Rampe am Hallenbad Zusmarshausen ein Verkehrsunfall. Ein 13-jähriger Schüler, der dort mit seinem Fahrrad hinunterfahren wollte, verlor plötzlich das Vorderrad und stürzte dadurch nach vorne über den Lenker. Er schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf und zog sich eine Kopfplatzwunde und Abschürfungen zu. Er trug bei dem Unfall keinen Helm. Das lockere Vorderrad war dem 13-Jährigen wohl schon länger aufgefallen, es wurde allerdings nicht repariert. Am Fahrrad selbst entstand nur geringer Sachschaden.

Mit der Präventionskampagne #KopfEntscheidung möchte die Polizei mehr Fahrradfahrer motivierten einen Fahrradhelm zu tragen. Egal, ob man nur schnell zur Eisdiele fährt oder eine ausgiebige Radtour macht, der Helm sollte dabei immer auf den Kopf.

Weitere Informationen zur Kampagne finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/verkehrssicherheitsarbeit/005591/index.html

1303 - Massive Überschreitungen führen zu hohem Bußgeld

Bundesstraße B2/ AS Nordendorf - Am Dienstag (04.07.2023) kontrollierte eine Polizeistreife der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg auf der Bundesstraße einen Sattelzug. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer, ohne die Fahrerkarte zu einzustecken, Fahrten durchgeführt hatte. Es ergaben sich im weiteren Verlauf der Kontrolle massive Überschreitungen der Lenkzeit sowie Verkürzungen der Ruhezeiten. Zum Teil war der Fahrer über 30 Stunden am Stück am Steuer. Das Bußgeld beläuft sich auf ca. 12.000 Euro. Da der Fahrer aus dem Ausland kam, wurde eine Teilsicherheitsleistung einbehalten.

1304 - Strohpresse fängt Feuer

Mertingen - Am späten Dienstagnachmittag (04.07.2023) befuhr ein 30-Jähriger mit seiner Strohpressmaschine ein Feld nahe dem Ortsteil Druisheim. Während der Arbeiten fing die Maschine aufgrund eines technischen Defekts Feuer. Die Flammen griffen auf das Feld über und das darauf befindliche trockene Stroh begann zu brennen. Letztendlich haben 1,5 Hektar gebrannt. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. An der Strohpressmaschine entstand ein geschätzter Schaden von ca. 200.000 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Mertingen und Druishein waren mit ca. 40 Rettungskräften zur Brandbekämpfung vor Ort.