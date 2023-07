1289 – Baggerschaufel weg

Hochzoll – In der Zeit von Freitag (30.06.2023), 12.00 Uhr bis Montag (03.07.2023), 08.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Baggerschaufel in der Stauffenstraße. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls und Hausfriedensbruch. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1290 - Verkehrsunfälle

Lechhausen – Am gestrigen Montag (03.07.2023) ereignete sich in der Neuburger Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem 85-jährigen Pkw-Fahrer und einem 77-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 16.00 Uhr wollte der Pkw-Fahrer von einem Parkplatz aus in die Neuburger Straße einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer, der entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Der Radfahrer stürzte dabei und wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Kriegshaber – Am gestrigen Montag (03.07.2023) kam es in der Donauwörther Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 12-jährigen Fußgängerin und einem 46-jährigen Pkw-Fahrer. Die 12-Jährge wurde hierbei leicht verletzt.

Gegen 16.45 Uhr überquerte die 12-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge, die Fußgängerampel an der Ecke Kaltenhoferstraße bei Rotlicht. Der Pkw-Fahrer war in südliche Richtung unterwegs und übersah aufgrund eines wartenden Autos die 12-Jährige. Es kam zum Zusammenstoß. Die 12-Jährige wurde anschließend durch den Rettungsdienst leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

1291 – Fahrradabstellplatz angezündet

Lechhausen – Am vergangenen Sonntag (02.07.2023) zündeten ein oder mehrere unbekannte Täter einen Fahrradabstellplatz in der Friedl-Urban-Straße an.

Wie der Polizei erst gestern bekannt wurde, bemerkten Anwohner gegen 02.00 Uhr den Brand des Abstellplatzes. Sie löschten das Feuer selbständig. Bei dem Brand wurden zwei Räder und naheliegende Gegenstände in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 600 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1292 – Unerlaubte Spritztour

Pfersee – Am gestrigen Montag (03.07.2023) waren zwei 17-Jährige ohne Fahrerlaubnis im Dillinger Weg unterwegs. Doch dabei blieb es nicht.

Gegen 00.00 Uhr wurde die Polizei über die Fahrt eines 17-Jährigen mit einem nicht zugelassenen Auto informiert. Das Auto des 17-Jährigen konnte wenig später im Dillinger Weg durch eine Polizeistreife festgestellt werden. Wie sich herausstellte, waren an dem Auto gestohlene Kennzeichen montiert und der 17-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Vor Ort stellten die Beamten auch einen weiteren 17-Jährigen fest, der ebenfalls mit einem Auto mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs war. Auch dieser 17-Jährige hatte keine Fahrerlaubnis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt der beiden Männer und stellten die Kennzeichen sicher.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Diebstahl eines Kennzeichens und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen die beiden 17-Jährigen.

1293 – Person getreten – Zeugen gesucht

Oberhausen – Am gestrigen Montag (03.07.2023) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen sechs bislang unbekannten Tätern und einem 19-Jährigen.

Gegen 20.00 Uhr war der 19-Jähriger zu Fuß am Hettenbachufer unterwegs. Kurz vor einer Unterführung im nördlichen Teil des Hettenbachufers spuckte er auf den Boden. Hierbei befand er sich auf Höhe einer Gruppe Jugendlicher, die daraufhin auf ihn losgingen und ihn zu Boden stießen. Dort traten sie weiter auf den am Boden liegenden ein. Erst als ein bislang unbekannter Zeuge hinzukam, flüchteten die bislang unbekannten Täter. Der 19-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo dann auch die Polizei informiert wurde.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung und sucht den bislang unbekannten Zeugen, der dem 19-Jährigen zu Hilfe kam sowie weitere Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.